Nieuws gemist? Rel op Windesheim rond ‘camera’ en bijzondere vondst van brandweer in Vaassen. Dit en meer in jouw overzicht

Een student en docent van Windesheim hadden het idee dat ze tijdens de les werden gefilmd en waren daar niet van gediend. Wat ze vervolgens deden, noemt de hogeschool ‘ontzettend kwalijk’.

In Staphorst is een man te water geraakt toen hij aan het vissen was. Omstanders begonnen hem direct te reanimeren.

Na het horen van hondengeblaf uit een container in Vaassen moest de brandweer in actie komen. Dat bleek net iets anders te liggen.

Volledig scherm Een bijzondere melding bij de brandweer in Vaassen © Luciano de Graaf

In het holst van de nacht opende een Apeldoornse kroeg zijn deuren. ,,We gaan het klokje rond, doe je mee?’’, stond in de aankondiging en het was direct een groot succes.

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is tijdens een demonstratie in Volendam bekogeld ,,met van alles en nog wat.”

Lang, heel lang leek PEC Zwolle in Groningen op weg naar de tweede competitiezege. De Zwollenaren moesten uiteindelijk genoegen nemen met een punt. Desondanks was trainer Dick Schreuder tevreden.

Max Verstappen start morgen tijdens de GP van Saoudi-Arabië op de derde positie. Tijdens de kwalificatie crashte de Nederlander. Lewis Hamilton, die een straf ontliep, veroverde pole position.

Morgen staat ons een kille dag te wachten met 3 tot 6 graden. De bewolking overheerst en af en toe valt wat regen, met zelfs kans op natte sneeuw.

Hoe gaat het eraan toe op de corona-afdeling in het Deventer Ziekenhuis? Wij liepen een dagje mee. ,,Inmiddels is het geen sprint meer, maar een marathon.’’

Automonteurs, hoveniers, boekhouders: ondernemers uit allerlei sectoren bieden hun diensten aan in ruil voor seks. ,,De grens met prostitutie, chantage of oplichting is wel heel erg dun.”

Volledig scherm Robin Buis (11) heeft ontstoken keelamandelen, maar kan nog altijd niet in het ziekenhuis terecht. © Rob Voss

De ontstoken keelamandelen van Robin (11) uit Apeldoorn moeten eruit, maar ziekenhuis heeft geen plek. Hij is niet de enige die daar last van heeft. ,,Toen de arts dat zei, dacht ik dat hij een grapje maakte, we schrokken enorm.”

En dan nog even dit: Een Amerikaanse vrouw ging een slangenplaag in haar huis tegen met rook, alleen liep dat niet helemaal goed af.

