Nieuws gemist? Risiconiveau’s bijgesteld en Eline is populaire ‘boerinnenbabe’. Dit en meer in jouw overzicht

Het onderzoek naar de moord op Herman Rouwenhorst spitst zich nu op de vriendin van de Apeldoorner. Haar verklaring zou ‘rammelen’, maar zij is niet de enige verdachte.

Wouter J. uit Zutphen werd als hockeycoach verliefd op zijn toen 13-jarige pupil. Er ontstond een geheime relatie. Daarvoor is nu een werkstraf tegen hem geëist. ,,Je zat zo fout, zo ontzettend fout.”

Een automobilist is vanmiddag bij een ongeluk in Uddel om het leven gekomen. De auto raakte van de weg en knalde vervolgens tegen een boom.

Volledig scherm De bestuurder van deze personenauto is bij Uddel om het leven gekomen © Luciano De Graaf

Het risiconiveau in de veiligheidsregio IJsselland is in één klap bijgesteld van ‘zeer ernstig’ naar ‘zorgelijk’. Een teken dat het aantal coronabesmettingen vrij rap daalt. Ook voor twee andere veiligheidsregio's was er goed nieuws.

Honderden drugscriminelen maakten gebruik van een chatdienst in de veronderstelling dat die veilig was en niet onderschept kon worden door de politie. Maar niets bleek minder waar.

Donny van de Beek ontbreekt vanwege een blessure op het EK. Bondscoach Frank de Boer heeft bewust geen vervanger opgeroepen.

Twee op een rij voor Mathieu van der Poel. De wielrenner gaf opnieuw iedereen het nakijken in de Ronde van Zwitserland en dat belooft veel voor de Tour de France.

Morgen schijnt de zon weer volop en wordt het zo'n 25 graden. Onze weerman Raymond Klaassen heeft ook goed nieuws voor de rest van de week.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zeven jaar na haar foto in de boerinnenkalender is Eline Engels (27) uit Kraggenburg nu zelfs één van de populairste ‘boerinnenbabes’. ,,Het is stiekem best leuk om te horen dat het in sommige werkplaat­sen altijd juni was.”

Een geparkeerde camper is dit buurtje een doorn in het oog. Hun uitzicht noemen ze ‘een helikopterplatform’. ,,Als ik dit geweten had, had ik dit huis nooit gekocht.”

Volledig scherm Krantenbezorger Sander Luntunang uit Eefde stopt er na 5 jaar mee. Veel mensen die de krant ontvangen kennen hem door het extra beetje werk dat hij doet. © Patrick van Gemert

Sander Luntungan (66) uit Eefde is misschien wel de meest toegewijde krantenbezorger van Nederland. Maar hij stopt ermee, tot verdriet van veel abonnees. Hij werd overspoeld met brieven. ,,Daar doe je het voor.”

En dan nog even dit: Marti Duiverman kreeg voor haar 90ste verjaardag een ritje in een zijspan cadeau. De rit zelf was prachtig, maar dat had wel wat harder gemogen.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.