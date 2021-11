Nieuws gemist? Rotterdam likt de wonden en Sinterklaasintocht gekaapt in coronadebat. Dit en meer in jouw overzicht

Europa kleurt donkerrood en dat heeft ook gevolgen voor onze bewegingsvrijheid. Onze Oosterburen hebben Nederland weer als hoogrisicogebied aangemerkt. Je moet je weer registreren als je langer in Duitsland wilt verblijven. En Noordrijn-Westfalen gaat nog een stapje verder. In Nederland hebben we het hoogste weektotaal ooit behaald. En in onze regio gaat het al niet veel beter.

Op Urk is het onrustig. Zwembad ‘t Bun op Urk is in de nacht van vrijdag op zaterdag beklad met hakenkruizen en teksten als ‘NSB welkom’. Het zwembad lag afgelopen week al hevig onder vuur omdat bezoekers er een QR-code moeten tonen voordat ze naar binnen mogen, in lijn met de huidige coronaregels. De gemeente heeft een noodverordening uit gedaan om onrusten op de inmiddels beruchte rotonde vanavond te voorkomen.

Rotterdam likt de wonden, daags na de grote rellen in het centrum. Ondernemers staan met tranen in de ogen. Er werden uiteindelijk 51 mensen gearresteerd, twee mensen raakten gewond. En nu blijkt dat een bijzondere combinatie van demonstranten elkaar daar gevonden heeft.

De beginnende schildklierkanker van Paulien Cornelisse is ontdekt door een chirurg die haar zag op tv. Dat vertelde de schrijfster en cabaretière gisteravond in Jinek.

Hoe onze regionale amateursporters het doen deze zaterdag kun je teruglezen in ons liveblog. Onze sportverslaggevers hebben alles bijgehouden vanmiddag.

Spanning ten top natuurlijk in de strijd om de Formule 1 titel, nu Hamilton ineens een veel snellere motor heeft en Verstappen van pole af houdt.

Aanvoerder Bas Kuipers van Go Ahead Eagles is even als een kapitein op de wal, na een knie-operatie. Hij is supertrots op wat zijn cluppie neerzet.

Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen wat meer regen en veel kouder dan 10 graden wordt het niet. Morgenochtend verlaat die regen via Limburg het land, waarna vanuit het noordwesten de zon doorbreekt. Wel is nog een enkele bui mogelijk. De temperatuur ligt ‘s ochtends nog rond 10 graden maar gaat in de middag aan een gestage daling beginnen.

Peter Gillis blijft -Massa is Kassa- het liefst zoveel mogelijk in het nieuws. Nu geeft hij een rondleiding op zijn park Marina Beach. Vooral om uit te leggen dat mensen die een chalet huren geen vijf-sterren-hotel moeten verwachten.

Heel Nederland lijkt afgelopen zondag ineens over Zwolle heen te vallen vanwege de sinterklaasintocht. Een reconstructie van een digitale storm die begint bij een vader en zoon uit Zwolle, met daarna onder anderen Baudet en een songfestivalzangeres als aanjagers van scheldpartijen en nepnieuws.

Agnes Kant is directeur van het Lareb, het instituut dat bijwerkingen onderzoekt. De oud-politica had nooit kunnen bevroeden dat ze zo'n drukke baan zou krijgen. Ze blikt terug op haar SP-jaren in de Kamer, maar ook naar de coronavaccins. ‘De angst voor de vaccins was onterecht', zegt Kant.

Als verhuurder heb je lang niet altijd wat te zeggen. Leo en Nicole probeerden jaren hulp te krijgen voor en om hun huurder Kees. Ze werden van het kastje naar de muur gestuurd en voelden zich onveilig. Nu zitten ze met tonnen schade en een onverkoopbare boerderij.

En dan nog even dit: Het is een populair peuterspelletje: de pop Nijntje zoeken die met een kinderlijk stemmetje blijft roepen 'Zoek me dan....Ik ben hiehieeer.’ De pop is onvermoeibaar, weet nu ook Rick uit Almere. Hij was het speeltje van de kinderen helemaal zat. Gooide het weg en ontketende een massale zoektocht van hulpdiensten.

