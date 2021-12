Nieuws gemist? Ruzie in Doornspijk loopt hoog op en 15 pony’s maken tocht door Eerbeek. Dit en meer in jouw overzicht

Delen per e-mail

Wat staat daar opeens in de Eerbeekse voortuinen te grazen? Steven moest de slaap even uit zijn ogen wrijven en kon daarna ‘niet meer stoppen met lachen’.

De levenloze man die gisteren werd gevonden in een Apeldoornse vijver is Ugur Kamali (35). Hij was al zes weken vermist. ‘We leefden wekenlang tussen hoop en angst. We zijn er kapot van’.

Een keukenbrand in Deventer had zomaar kunnen uitmonden in een ramp. De brandweer stuitte binnen namelijk op zelf gefabriceerd vuurwerk.

Volledig scherm Bij een woningbrand aan de Joost van den Vondellaan in Deventer kwam flink wat rook vrij. © Rens Hulman

Bij een hoogoplopende ruzie in Doornspijk moest de politie ingrijpen. Agenten deden daarbij gelijk een andere ontdekking.

Er is een lichaam gevonden in het water bij Harderwijk vanavond.

Een drama voor Michael van Gerwen: de drievoudig wereldkampioen darts ligt eruit op het WK.

De Zwolse wielrenster Kirsten Wild (39) begint na een glansrijke carrière aan een nieuw leven. ‘Nu moet niets meer’.

Het blijft zacht voor de tijd van het jaar. De temperatuur zakt vanavond tot zo'n 7 graden. Morgen wordt het maximaal 9 graden en trekken er buien over het oosten van Nederland.

