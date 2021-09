Nieuws gemist? Ruzie ontspoort in Apeldoorn en Johan Derksen is ‘een wappie’. Dit en meer in jouw overzicht

Een ruzie in Apeldoorn is volledig uit de hand is gelopen, vertelden buurtbewoners vandaag. Vrijdagavond ontstond er een grote vechtpartij, waarna een zwarte Volkswagen Golf ‘met een bloedgang’ op een groep mensen zou zijn ingereden.

Harderwijk is vanochtend aan een kleine ramp ontsnapt. Waar de brandweer leek uit te rukken voor een onschuldig keukenbrandje, werd vervolgens een enorme hoeveelheid (illegaal) vuurwerk ontdekt. De burgemeester is geschokt.

De hoofdrolspelers in de formatie zijn neergestreken op de Zwaluwenberg in Hilversum om te zien of er levensvatbaarheid is om een minderheidskabinet tot stand te brengen. Mark Rutte zegt te hopen op ‘een doorbraak’ kort na het weekend. Maar willen anderen nog wel met hém regeren?

Een deelnemer van een motorrace in Luttenberg is vanmiddag onderuit gegaan en gewond geraakt. De man zou tijdens het rijden onwel zijn geworden en ‘met hartproblemen’ naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Het drama waarbij een man met een kruisboog zwaaide in Almelo heeft twee vrouwen het leven gekost. Dat meldde de politie vandaag. Ze waren 52 en 70 jaar oud. Bovendien kwam er een saillant detail boven water: de man kwam al meerdere keren met politie in aanraking.

Nog één nachtje slapen en dan is het zover: de IJsselderby is terug. En dat willen de fanatieke supporters van Go Ahead Eagles en PEC Zwolle weten ook! Bij de laatste trainingen van beide ploegen stonden honderden fans langs de lijn met vuurwerk en gejuich. Hoe dat eruit zag? Bekijk hier de beelden uit Deventer en hier die uit Zwolle.

De Franse krant L’Équipe heeft het ‘XXL-salaris’ van Lionel Messi bij PSG onthuld. De sportkrant bracht details uit het contract van de Argentijnse superster naar buiten. En de getallen die daarin staan zijn niet misselijk!

Vannacht kan wederom mist of wat nevel ontstaan waarbij het afkoelt naar een graad of 11, meldt Weerplaza. Morgen blijft het droog en wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. In het noorden en oosten is de meeste bewolking aanwezig. Onder de bewolking wordt het 18 graden. In de zon stijgt de temperatuur naar een graad of 22.

PEC Zwolle-voorzitter Adriaan Visser heeft in zijn afscheidsinterview openhartig gesproken over het reilen en zeilen binnen de voetballerij. Visser behaalde fraaie successen met PEC, maar kreeg toch ook kritiek. Zo ook van Johan Derksen. Al heeft Visser hem niet bepaald hoog zitten.

Kassa! Oud-Zwollenaar Emile (48) heeft een unieke ontdekking gedaan in Denemarken: een heuse zilverschat met 172 munten. Sommigen zijn wel 4.000 euro per stuk waard! En hij krijgt zelf ook een flink vindersloon.

Tara (18) en Tom (19) verongelukten na Appelpop, deze boom langs de A15 vertelt voor altijd hun verhaal. ,,Maar het leven zoals het ooit was, is het niet meer.”

De incidenten rijgen zich de laatste jaren aaneen op Urk: van tientallen jongeren die het gemeentehuis vernielen tot mannen die als nazi’s door de straten marcheren. Hoe is dit te stoppen?

En dan nog even dit: een even bijzondere als hilarische stunt van Steffan (31) en Ruby Berger (30). Zij overrompelden hun familie en vrienden op grandioze wijze met hun eigen bruiloft!

