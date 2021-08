Nieuws gemist? Schietpartij in Apeldoorn en dolfijnenshow gestaakt. Dit en meer in jouw overzicht

Volledig scherm Politie zoekt naar meer informatie rond een schietincident aan de Zutphensestraat in Apeldoorn. Die vond zaterdagmiddag plaats. © Pim Velthuizen

Een schietpartij op de Zutphensestraat in Apeldoorn. Een fietser is geraakt aan zijn arm en een autoruit is aan diggelen.

Als zelfs sterrenrestaurant de Librije staat te springen om een kok, dan weet je dat de werkloosheid laag is. Er is een schreeuwend tekort aan koks. En alleen de Zwolse zaak heeft al 24 man in de keuken rondlopen.

Even niet over de snelweg. Dat is veel te gevaarlijk voor deze bussen.

De elektrische bussen van Keolis hebben weer een tegenslag te verwerken: nu kunnen ze niet op de snelweg rijden, want spontaan verliezen ze ineens vermogen. Dat is natuurlijk levensgevaarlijk.

En mensen die naar de dolfijnenshow in het Dolfinarium gingen, kwamen van een koude kermis thuis. De Vegan Streaker nam de show over, waardoor het Harderwijker park zich gedwongen zag de show te staken.

Sport te over natuurlijk in het weekeinde. De vader van de blinde paralympische zwemmer Dorsman kan haarfijn uitleggen waarom de gouden-medaille-winnaar de ophef niet begrijpt. Een Poolse zwemmer beschuldigt Rogier ervan dat hij niet blind genoeg zou zijn.

Max Verstappen heeft voor het eerst in zijn carrière pole position gepakt voor de Grand Prix van België. De Nederlander voorkwam op het kletsnatte circuit van Spa-Francorchamps op het nippertje een megastunt van George Russell.

Bart Vriends speelt voor Sparta.

Vanavond is de wedstrijd GA Eagles-Sparta. Maar het Deventer icoon Bart Vriends doet niet sentimenteel, er is meer dan voetbal alleen. ‘Sparta moet gewoon winnen van GA Eagles.’

Vanavond trekken de laatste buien weg en is het meest droog. Vannacht start droog, maar vanuit het noordoosten neemt de bewolking toe en valt in de oostelijke helft wat regen. De minima liggen tussen 13 en 15 graden. Morgenochtend verloopt meest bewolkt met af en toe wat regen of een bui. In de middag wordt het vaker droog en er is soms wat ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt naar 18 tot 20 graden bij een meest matige noordelijke wind.

Hanneke zet haar Lettelse tuin vol lekkere planten. Zo wil ze een snelweg bouwen. Jazeker, u leest het goed. Hanneke is een dierenvriend.

Het gaat de gehele week al over de familie Gillis. Massa is Kassa is het devies in hun tv-programma, maar er blijkt ook nog wel eens wat te mopperen. Zeker als de mysteryguest van de Vakantieman langsgaat. Zoon Mark Gillis neemt een verslaggever mee op sleeptouw. Zou het echt zo erg zijn?

De Deventer Moordzaak ligt bijna iedereen nog vers in het geheugen: De zogenaamde ‘klusjesman’ en zijn vriendin werden slachtoffer van een hetze. Jarenlang werden zij door met name Maurice de Hond in verband gebracht met de moord op de weduwe Jacqueline Wittenberg uit Deventer. Over hen gaat de film De Veroordeling, die deze week in première gaat.

Onze columnist Buurman is helemaal klaar met de vaccinatieweigeraars, en somt even fijntjes op waarom.

En dan nog even dit: Het filmpje over de openingstreffer in de derde Spaanse divisie gaat viral. De keeper zal dit doelpunt nog lang heugen... Een tipje van de sluier: hij maakt hem zelf.

