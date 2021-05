Nieuws gemist? Schietpartij in woning Harderwijk en wie is zijn rotsblok kwijt? Dit en meer in jouw overzicht

‘Twintig centimeter verder en ik zou in mijn been zijn geraakt’: een onbekende man drong vanmorgen een woning in Harderwijk binnen, vuurde een kogel af en nam direct de benen. Hij had het alleen niet gemunt op de bewoner van het huis.

De huizenprijzen in Oost-Nederland schieten door het dak. In de afgelopen 25 jaar gingen de prijzen zeker drie keer over de kop. En het ergste? Het einde is nog lang niet in zicht.

Volledig scherm Politieauto's verzamelen zich bij een woning in Harderwijk waar de melding vandaan kwam van een schietpartij. © Damian Ruitenga / NewsUnited

Het was gisteren groot nieuws: Rapper Lil’Kleine zat vast op Ibiza na een incident met zijn vriendin. Naar verluidt zou zij bebloed, gewond en met gescheurde kleding de lobby van hun hotel in zijn gerend dit weekend. Vandaag werd de rapper voorgeleid. Het liep met een sisser af.

En de dagelijkse regionale coronacijfers. Het aantal positieve coronatests in deze regio schommelt tijdens het pinksterweekend. Maar er is wel een mijlpaal voor Zwartewaterland.

Egan Bernal heeft zijn belagers in de Giro d’Italia de genadeklap toegediend. De Colombiaanse rozetruidrager reed in de ingekorte koninginnenrit solo weg uit de groep favorieten.

En we genieten nog even na van het succes van Max Verstappen gisteren in Monaco. De overwinning viel niet alleen de Nederlandse pers op. Dit schreven kranten vanuit heel Europa over deze belangrijke zege op het iconische stratencircuit in Monaco.

Helaas, morgen vallen er opnieuw buien. En met maximaal 14 graden wordt het ook niet echt warm.

Wanden vol albums, biografieën in alle talen, zeldzame foto’s en unieke privé-stukken uit de collectie van de Amerikaanse singer-songwriter Bob Dylan. Dit en nog veel meer bewaart gepensioneerd huisarts Arie de Reus (68) uit Eefde op de bovenverdieping van zijn voormalige praktijk.

En dit duo overleeft al 7 maanden in een bos in Brabant. Toen het 12 graden vroor lagen ze al op hun matrasjes op de bosgrond, hun eten vissen ze uit de containers bij de supermarkt. ‘Mensen hoeven niet bang te zijn voor ons.’

En dan nog even dit: de politie deed vandaag een opvallende oproep. Wie is dit rotsblok kwijt?

