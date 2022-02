Nieuws gemist? Schouten straalt op de Spelen en Puinruimen na Eunice. Dit en meer in jouw overzicht

Volledig scherm Boswachter Richard Berkhof in het Kuinderbos, daags na storm Eunice. © Foto Freddy Schinkel

Huisartsen twijfelen over de abortuspil. Vanwege de anonimiteit van patiënten, de werkdruk van de artsen en sommigen hebben religieuze bezwaren. ,,Die pil zal ik nooit voorschrijven.” De pil is nu alleen bij ziekenhuizen en abortusklinieken te verkrijgen. Maar als het aan GroenLinks, PvdA, VVD en D66 ligt, wordt-ie ook verkrijgbaar bij huisartsen, de partijen willen daarmee de drempel verlagen. Het idee lijkt steun te krijgen van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Irene Schouten is de koningin van de Spelen. Ze is de meest succesvolle Olympiër op 1 Olympische Spelen, sinds ze vandaag ook nog de massastart op haar naam wist te schrijven. Ze zorgen voor tranen bij haar coach Jillert Anema en schaatsmaatje Jorrit Bergsma.

Sven Kramer is baas boven baas, met de onnoemlijke rij overwinningen achter zijn naam. De sportheld nam afscheid van de Olympische Spelen. Grootser dan groots zijn daden. Maar van tranen wil hij niets weten.

Ook de voetballers in de regio konden weer achter de bal aan nu de storm was gaan liggen. HHC Hardenberg bracht in de Tweede Divisie met een bezoek aan IJsselmeervogels, VVOG en Sparta Nijkerk ontmoetten elkaar en hoofdklasser SC Genemuiden nam het thuis op tegen DETO. Lees het vooral terug in ons blog van vandaag.

Vannacht is het overwegend droog en koelt het af naar 2 tot 5 graden. Morgen is het ronduit grijs en regent het vaak. Het is vrij zacht met maxima rond 11 graden. In de namiddag en avond kan het soms flink doorplenzen. Ook de dagen daarna blijft het wisselvallig met dagelijks kans op buien en af en toe flink wat wind.

Het wilde leven ligt alweer een tijdje achter hem, maar oud-voetballer en Apeldoorner Andy van der Meijde (42) is nog altijd een ongrijpbaar fenomeen. Is hij nu een volleerd ‘influencer’ of gewoon een flierefluiter? ,,Ik doe allemaal maar wat, joh.’’

De een wil de grootste koeienboer ter wereld worden, de anderen hebben het grootste melkveebedrijf van Nederland. Op twee grote boerderijen in de Achterhoek werken ze samen: de schuwe multimiljonair Kees Koolen uit Vorden en de Limburgse familie Van Bakel die het niet altijd zo nauw lijkt te nemen met de regeltjes. Wat willen deze megaboeren? Onder andere veehouders klinkt gemor en bezorgdheid.

En dan nog even dit: Melis Kalkan heeft haar boodschappen terug. Ze dacht dat ze ze in haar eigen achterbak had gezet, maar het bleek een compleet andere peugot, iets verderop. Degene die daarin reed kwam met andere boodschappen thuis dan gepland.

