Nieuws gemist? Sinterklaasintocht Staphorst door rellen onder druk • Schaatscoach Leen Pfrommer (87) overleden

Valentina (75) en Anatoly (73) in Vorden willen een dak boven het hoofd sámen met hun katten: ‘We worden er verdrietig van’

Oekraïense vluchtelingen die met huisdieren naar Nederland zijn gekomen, zitten in onzekerheid over hun opvang. Er zijn geen geschikte opvangplekken meer en gemeenten zitten met de handen in het haar over het onderdak brengen van deze mensen mét hun dieren.