Nieuws gemist? Sinterklaaskalmte in winkelstraten en (gratis) wonen in kasteel! Dit en meer in jouw overzicht

Er werd nog gedreigd met het sluiten van binnensteden als de Sinterklaas-drukte onhoudbaar zou zijn. Op de dag zelf viel het enorm mee. ,,Zelfs voor coronatijden is het rustig, je hebt echt de ruimte.”

Een 19-jarige man uit Uddel is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in zijn woonplaats. Dat de bestuurder nog leeft, mag een wonder zijn.

Volledig scherm Een automobilist is vannacht zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Garderenseweg in Uddel. © Alfred Ruitenga

Handelaren stappen over naar het kindervuurwerk om toch wat inkomsten te genereren, al valt dat behoorlijk tegen. ,,Het is eigenlijk niet de moeite waard, het is een doekje voor het bloeden.”

Het was nogal een onrustige nacht in Zwolle, waar meerdere autobranden plaatsvonden. In één straat stonden zelfs twee auto’s in vuur en vlam.

Arne Slot is niet langer de trainer van AZ. De man uit Bergentheim was behoorlijk verrast na die mededeling. ,,Het is een harde klap.”

Al maandenlang kwakkelt PEC-middenvelder Pelle Clement met blessureleed. Het einde van alle ellende is in zicht. ,,Ik heb nooit getwijfeld of ik mijn oude niveau nog wel zou halen.”

Net als vandaag is het rustig weer met zonnige perioden, al is er ook kans op hardnekkige lage bewolking. De temperaturen liggen tussen het vriespunt en 5 graden.

De doodzieke Mariëlle (47) uit Putten is de wanhoop nabij. Zelfs haar vriend kan niet langer dan een half uurtje op bezoek. ,,Eigenlijk kan ik niet eens spreken over leven, het is vooral óverleven.’’

Volledig scherm Vanwege de onbekendheid van haar ziekte ME/CVS ligt Mariëlle de Vries al jaren 24 uur per dag, 7 dagen in de week op bed, alleen, in een afgelegen huisje in Putten. © Ruben Schipper Fotografie

Na zijn oudejaarsconference werd Zwollenaar Martijn Koning bedolven onder de kritiek. Hij praat openhartig over zijn leven. ,,Mensen vonden me óf grappig, óf irritant.’’

En dan nog even dit: altijd al gedroomd van het wonen in een kasteel? Dit kan nu zelfs gratis, maar er staat wel iets tegenover.

