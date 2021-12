Nieuws gemist? Spectaculaire takelklus en Willem Engel opent tegenaanval. Dit en meer in jouw overzicht

Op spectaculaire wijze is een gloednieuwe MRI-scan in het Isala Ziekenhuis in Meppel getakeld. Met een flinke hijskraan, de nodige precisie én mankracht werd de klus tot een goed einde gebracht.

Het is van een ongekende brutaliteit. Wie steelt er nu levensreddend gereedschap uit een brandweerwagen? Maar na het korps van Ugchelen was nu de brandweer in Vorden de dupe.

Een Zwolse snelheidsmaniak scheurde met 153 kilometer per uur over de N35 Hij mocht zijn rijbewijs nét houden, maar moest toch even later naar het bureau.

Een gynaecoloog uit Weert heeft zich met een open brief gericht aan Doutzen Kroes. In het Fries legt Waltje Jager uit waarom vaccineren zo belangrijk is voor de gezondheid van zwangere vrouwen en hun kinderen.

Is het een voorbode, of is het spielerei? Tijdens de eerste vrije trainingen in Saoedi-Arabië moest Max Verstappen zijn concurrent Lewis Hamilton voor laten gaan. Eén coureur schoof zijn auto de muur in.

Zevende! Wanneer Go Ahead Eagles zondag wint van FC Twente staat de promovendus maar zo zevende in de Eredivisie. Trainer Kees van Wonderen houdt zich daar niet mee bezig. Hij vindt het vooral jammer dat er geen publiek het stadion in mag.

Met een temperatuur van rond de 5 graden blijft het koud. In de namiddag is de kans op een paar buitjes groot.

Willem Engel zegt ‘nu te weten hoe het is om een stalker te hebben'. Maar de voorman van Viruswaarheid is niet onder de indruk van de ruim 21.500 aangiftes tegen hem. Engel wil de initiator van die massa-aangifte, Norbert Dikkeboom uit Harderwijk, lik op stuk geven.

Ze persten 21 tiny houses uit een ruimte waar ze er 12 konden bouwen. En dus zijn Hendrikus en Robin Zwarteveen dolblij met de verhuizing naar Hardenberg. De grootste van de mobiele kleine-huisjes-bouwers in Nederland heeft weer de ruimte.

En dan nog even dit: Wat loopt daar nu door de Achterhoek? Een emoe? Ja, een emoe. ,,Hij liep een eindje met ons mee naar de andere kant van de sloot.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

