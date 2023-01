Nieuws gemist? Spekgladde A1 zorgt voor schuivende auto’s • Vleesetende bacterie rukt op

Kroegen voelen ongemak met WK in Qatar: ‘We gaan het sober doen, minder oranje, minder vlaggetjes’

Kroegen voelen ongemak bij het WK voetbal in Qatar, waar bij de bouw van de stadions zoveel doden vielen. ,,We gaan het sober doen, minder oranje, minder vlaggetjes. Maar op speeldagen van Oranje gaan we wel eerder open en zetten de tv aan”, zegt de Apeldoornse kroegbaas Mike van Brakel. ,,Schijnheilig”, vindt marketingdeskundige Paul Moers.

