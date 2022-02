Nieuws gemist? Stappen in de nacht kan weer en Jonathan leefde als miljonair met geld van de kerk. Dit en meer in jouw overzicht

We gaan weer een stormachtige avond in. Corry, Dudley, Eunice: het was niet genoeg. We hebben nu te kampen met Franklin. Minder pittig dan Eunice, maar met alle bomen die al op scherp staan, is het toch best weer uitkijken. We houden een liveblog bij.

Het was de laatste dag van de Olympische Spelen. Dat betekent terugblikken op die gekke coronaspelen in Peking. En levert een gouden plak eigenlijk nog iets op? Wat verdienen Irene Schouten en Suzanne Schulting met hun bijzondere prestaties?

Volledig scherm In Cafe Bloopers in Zwolle was het zaterdagavond stampend vol. © Foto Freddy Schinkel

De nachthoreca is weer open. Dit weekend moeten de kroegen en discotheken nog om 1 uur ’s nachts hun deuren sluiten. Maar vanaf volgende week kunnen feestgangers weer tot diep in de nacht in de kroeg staan dansen. Of is het tijd voor verandering? ,,Het is eigenlijk iets waar we vanaf willen.”

Volledig scherm Volle bak in het stadion in Zwolle. © ANP

Zowel Go Ahead Eagles als PEC Zwolle speelde vandaag. Beide eredivisionisten wisten het op een gelijkspel te houden. Of te bevechten, het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk. De Deventenaren gingen op pad naar Enschede, terwijl PEC thuis Groningen ontving.

Wereldberoemde basketballer LeBron James heeft een droom: hij wil in zijn laatste seizoen in de NBA dolgraag samenspelen met zijn zoon Bronny. De 17-jarige Bronny kan in 2024 bij de jaarlijkse draft worden opgepikt door een team uit de NBA. Zijn beroemde vader wil dan graag voor datzelfde team gaan spelen.

Het is bewolkt, op veel plaatsen valt regen en het wordt 10 graden. De zuidwestelijke wind neemt stevig toe en wordt vanavond stormachting aan zee met zeer zware windstoten. Ook landinwaarts is het onstuimig. Ook trekken dan actieve buien over, soms met hagel. In de nacht naar maandag blijft een bui mogelijk bij een minimumtemperatuur van zo’n 3 graden. Morgen is het in de ochtend nog droog, ‘s middags zijn er vaker buien en waait het opnieuw flink. Het wordt 7 tot 9 graden.

Volledig scherm Jonathan van der L. verbleef onder meer in het luxe Palm Atlantis Hotel in Dubai. © Gezienus Bruining

Miljoenen euro’s van de besloten geloofsgemeenschap Noorse Broeders worden rondgepompt in dubieuze bedrijven. Spil in dat netwerk was de Apeldoorner Jonathan van der L., die komende week terechtstaat voor het verduisteren van 8 miljoen euro. Onze rechtbankverslaggever maakte een reconstructie van de val van de financiële topman: over callgirls, dure villa's en snoepreisjes naar Dubai.

Er waren sikivakanties, tennislessen en er stonden scooters voor de deur, maar zijn vader duwde hem ook door een glazen douchedeur. Na veertien jaar is het boek af dat Philip Huff (37) schreef over zijn gewelddadige jeugd in het Gooi: Wat je van bloed weet. ‘Ik heb mijn ouders 37 jaar lang de hand boven het hoofd gehouden.’

Rinus Gerritsen (75) was basgitarist van Golden Earring, de succesvolste Nederlandse band ooit. Nadat collega-gitarist George Kooymans door ALS niet meer kon spelen, stopte de band. ,,Een persoonlijk drama voor George. Met het einde van de Earring heb ik vrede.’’ Woensdag is Gerritsen in Hedon, Zwolle, als de documentaire Behind the Music wordt vertoond.

Volledig scherm Johan Tange vertelt over de corona in zijn gemeenschap. © Henri van der Beek

Twee jaar coronacrisis laat diepe sporen na. Er vielen honderden doden in onze regio. Het verdriet was onmetelijk in Oldebroek, dat verhoudingsgewijs het zwaarst werd getroffen. ,,De oudere mensen hebben het over de tijd voor en de tijd na de oorlog”, vertelt de uitvaartondernemer van het dorp. ,,Ik heb het vaak nu over de tijd voor en de tijd na corona.”

En dan nog even dit: De tijd van kiezers overtuigen om op jouw partij te stemmen is aangebroken. Overal in het land gaat lokale politici de straat op. Wat je dan niet moet doen? Een compleet andere stad als skyline in je folder zetten. ‘Dan wil je echt geen stemmen he?’

