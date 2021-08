Nieuws gemist? Storm van protest na ‘Taliban-tweet’ uit Deventer. En: wat is er aan de hand op de Veluwe?

Mensen die zich vastklampen aan een vertrekkend vliegtuig, paniek in de straten maar ook gejuich. De hele wereld is getuige van hoe de taliban vandaag de hoofdstad van Afghanistan binnentrokken. Lees er alles over in ons liveblog.

Saskia van GroenLinks die vond het allemaal wel meevallen, daar in Afghanistan. Ze verwijderde deze tweet, maar dat was niet snel genoeg om een storm van kritiek te vermijden.

Duitse pomphouders in de grensstreek weten precies wie de Nederlanders onder hun klanten zijn: de mensen zonder mondkapjes. Het leidt tot vervelende gesprekken. ‘Maar regels zijn regels.’

Wat te doen tegen krakers in je leegstaande bungalow? Harm uit Zwartsluis heeft drastische maatregelen genomen.

Ze komen er wel uit, Rutte en Kaag. Ze hebben daar ‘goede energie’ voor, voor een basisakkoord.

Enorme zoektocht naar een man die overboord zijn geslagen in de buurt van Texel. Met helikopters op zee, maar ook aan boord van het schip. Want waar is hij??

Triest: het broertje van stervoetballer Mario Götze (PSV) ligt op de intensive care met een schedelbasisfractuur.

De nieuwe clubwatchers! Met als hoofdmoot: we mogen weer het stadion in!

Nico Rosberg trapte op de rem, maar had best verder gemogen in de Formule1. Er lag 100 miljoen voor hem klaar als hij weer zou gaan. Maar er was iets wat voor hem veel waardevoller was dan die enorme zak met geld.

Weet je zeker dat je wilt weten wat het weer gaat doen?

Moeder en dochter leefden er op los in dit hotel in Amersfoort, want hun ‘huis was afgebrand'. De verzekering had erover gebeld. Toch? Toch??

Advies: ‘rij om via deze route’. Toch stond het muurvast bij Kampen vandaag. Was het onze eigenwijsheid? Ja dus...

Het treinstation in Zwolle wordt verbouwd en dus is ook het loket gesloten. Maar keert het überhaupt wel terug? We gingen op zoek naar het antwoord.

De herdenkingstuin van Go Ahead Eagles is bijzonder. En nu we weer naar het stadion mogen, kunnen we daar ook weer herdenken. Want fan van de club uit Deventer ben je tot aan je dood. En daarna ook nog.

Zandverstuivingen die op slot gaan, een mtb-vignet... Wat er gebeurt er toch allemaal op de Veluwe?

En dan nog even dit: Van alle kanten sirenes vanwege een dronken man die in Zutphen in het water was beland. Maar de reddende engel was dichtbij. En die droeg geen uniform.

