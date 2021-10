Nieuws gemist? Stroomstoring in Apeldoorn en waarom rijdt Max in het wit? Dit en meer in jouw overzicht

Apeldoorn werd getroffen door een grote stroomstoring. Maar liefst 10.000 huishoudens zaten in de middag zonder stroom. Verkeersaders liepen vast en het ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Toch leverde dat ook nog een gelukje op. Voor Mary bijvoorbeeld.

Koning Willem-Alexander hoeft de 4,7 miljoen euro natuursubsidie die hij de afgelopen zes jaar voor het Kroondomein ontving niet terug te betalen. Nieuwe regels gelden niet met terugwerkende kracht, aldus de minister.

Burgemeester Vermeulen van Zutphen is de drugsoverlast in haar stad spuugzat. Ze heeft het achtste pand van dit jaar gesloten om de overlast die het gaf te verminderen.

En dan sta je ineens met grote profvoetballers uit Portugal, Frankrijk en Zwitserland op het veld. De 29-jarige Basil Camara uit Apeldoorn kijkt zijn ogen uit. Hij is sinds kort international.

Max Verstappen rijdt in de Grand Prix van Turkije in een witte bolide. Waarom? Dat lees je hier.

In de nacht en ochtend kan op veel plaatsen mist ontstaan. Met minima van 3 tot 7 graden en lokaal kans op vorst aan de grond wordt het een koude nacht. Morgenochtend verloopt grotendeels grijs en meer veel plaatsen mistig. In de middag is het uiteindelijk vrij zonnig en wordt het 15 tot 18 graden. De wind waait zwakjes vanaf het land. Mocht mist hardnekkig blijven, dan is het ‘s middags flink kouder.

Mensenhandel komt voor. Meer dan je denkt. Daarom is in Zwolle nu de foto-expositie ‘Open je ogen voor mensenhandel’ te bekijken. De afgelopen twee jaar werden in de stad twintig slachtoffers geholpen.

Het is een vermaledijde plant. De Japanse Duizendknoop. Als je 'm eenmaal hebt, kom je er nooit meer vanaf. Dus wat doe je als de plant groeit op de plek waar jij je huis wilt bouwen? In Lochem is er ruzie over.

De laatste wens van Marleen kwam uit. Een echte Sissi-jurk mocht ze aantrekken. Afgelopen weekeinde overleed ze, 48 jaar jong.

En heb jij je energiecontract vastgelegd? Dat is geen garantie op een gunstige prijs. Een energiebedrijf uit Hardenberg heeft gewoon simpelweg alle contracten opgezegd. Afnemers kunnen beter op zoek gaan naar een andere leverancier, staat in een brief.

En dan nog even dit: Ndakasi, de berggorilla die de hele wereld liet lachen om de hilarische selfie met haar verzorger, is op 14-jarige leeftijd overleden. Ze was al een tijdje ziek, aldus het Congolese Virunga National Park.

