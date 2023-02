Nieuws gemist? Sushi-restaurant verzegeld door burgemeester Zwolle • Dodelijkste dag Russische troepen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een overval, een massale vechtpartij en nu een langdurige sluiting van een sushi-restaurant in de Zwolse wijk Aa-landen. Over het hoe en waarom van de sluiting wil de gemeente niets zeggen.

Documentairemaker Geertjan Lassche uit Rouveen is meegereisd met het Nederlandse zoek- en reddingsteam (USAR) naar het rampgebied in Turkije. ‘De ellende die we hier zien, slaat werkelijk alles.’

Inwoners moeten helpen om de veiligheid in Kampen te vergroten. Dat vindt burgemeester Sander de Rouwe na een reeks incidenten met asielzoekers. ‘Het vergt iets van ons allemaal’.

Vrijdag zijn naar schatting 1.140 Russische soldaten om het leven gekomen in Oekraïne. Volgens Kiev waren de afgelopen 24 uur de dodelijkste voor de Russische troepen sinds de start van de oorlog.

Sam Kersten (25) was vorig seizoen basisspeler bij PEC Zwolle, tot de pijn aan zijn knie zo erg werd dat het niet meer ging en hij geopereerd moest worden. Nu is hij terug in de basis. ‘Ik had veel moeite met echt fit worden.’

Precies 25 jaar geleden schaatste Gianni Romme in het Japan naar twee olympische gouden medailles die zijn leven veranderden. ‘Nagano heeft een stempeltje op mij gedrukt. Dat succes blijft de rode draad, al word ik 100.’

Aanvallen van wolven op vee nemen toe. Veehouders moeten dieren beschermen door hekken te plaatsen. Aanvragen voor subsidies lopen in Gelderland achter. De vraag is: wie is er verantwoordelijk voor wolvenschade?

Als nieuw stel samen op vakantie gaan, dat heet de ultieme relatietest te zijn. Hoe zit het dan als je begint met samenwonen op minder dan 25 vierkante meter? Een verrijking, vinden deze tinyhousebewoners.

En dan nog even dit: Na de allesverwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië, wist Nathan (8) direct dat hij iets wilde doen om de slachtoffers te helpen. Maar wat kun je als 8-jarige doen? Laat dat maar aan Nathan over.

