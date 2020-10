Nieuws gemist? Tieners betrapt met drank en ‘wapens’ en waarom krijgen wolven geen naam? Dit en meer in jouw overzicht

Een oplettende buurtbewoner zag twee jongens (14) met ‘vuurwapens’ op straat lopen in Apeldoorn en tipte de politie. Agenten hielden de tieners even later aan. De ‘wapens’ werden onderzocht en daar kwam dit uit.

Over betrapt gesproken. Op het dak van een basisschool in Vollenhove ontdekte een wijkagent een groep minderjarige tieners. Ze hadden alcohol bij zich. Dit is de straf die de jongeren hebben gekregen.

Volledig scherm De St. Martinusschool in Vollenhove. © Google Maps

Een schietpartij in Steenwijk heeft de buurt flink opgeschrikt. Gisteravond werd een woning beschoten, waarschijnlijk vanuit een rijdende auto. De politie zoekt naar drie voertuigen.

Een avondklok tot mei volgend jaar, zo wil de regering in Spanje het coronavirus komende winter onder controle krijgen. Zou zo'n keiharde maatregel ook in Nederland werken?

Na een spannende eindstrijd heeft Tao Geoghegan Hart de Giro d’Italia gewonnen. Kelderman verloor gisteren de leiding in het klassement, maar eindigde wél op het podium. ,,Nog wel een dubbel gevoel.’’

Ook Max Verstappen deed goede zaken. Op het circuit in Portugal eindigde ook hij op het podium. Lewis Hamilton won de race. Voor de succesvolle Formule 1-coureur was het om deze reden een bijzondere overwinning.

Morgen blijft het zo goed als droog, alleen aan de kust is er kans op een bui. Er waait een matige wint en de temperatuur loop op tot ongeveer 12 graden.

Een lang leven zit er niet in voor Petra van der Lubbe (54) uit Kampen. Amper een week geleden hoorde ze dat ze uitbehandeld is. ,,Het voelt raar dat juist ik deze ziekte krijg.’’

Ze zag het voor haar ogen misgaan. Annette van de Ridder-Dekker reed terug naar Ermelo toen een auto voor haar over de kop sloeg en in de brand vloog. Ze schoot meteen te hulp. ,,Er zat een meisje van een jaar of twee in haar kinderzitje klem tussen de achterbank en voorstoelen.’’

Volledig scherm Het ongeval gebeurde op de Leuvenumseweg in Harderwijk, ter hoogte van dierenasiel De Ark. © Damian Ruitenga

Alle wolven die (via Nederland) in Vlaanderen voet aan de grond zetten, krijgen vroeg of laat een naam: Roger, Billy, Naya, August en Noëlla. Waarom de Veluwse wolven geen naam krijgen? Dit is de reden.

En dan nog even dit: ‘Catnapper’ Nick was het helemaal zat toen hij op een dag 17 drollen in zijn tuin vond. Met zijn aankondiging om kattenvallen te plaatsen maakte hij vervolgens nogal wat los. Kattenpoep in je tuin, moet je dat pikken?

