Nieuws gemist? Twee aanhoudingen bij grote politieactie Apeldoorn en spoedberaad in Peking door schaatsrel. Dit en meer in jouw overzicht

Het was gister en vandaag het verhaal van de dag in Apeldoorn: de grootschalige politieactie bij autobedrijf Van Harten. Vandaag werd bekend dat bij de actie twee mensen zijn aangehouden. Het gaat om de bewoner van het naastgelegen pand en een 25-jarige vrouw uit Apeldoorn: beide zijn meegenomen naar het bureau voor verhoor en zitten nog vast.

Een 29-jarige Zwollenaar is op de Grote Markt in Zwolle ernstig mishandeld. Het slachtoffer was samen met een vriend en kreeg ruzie met een scooterbestuurder. Het slachtoffer werd zo erg toegetakeld dat hij nu nog zwaargewond in het ziekenhuis ligt.

Voormalig advocaat Max Moszkowicz (95) is vandaag overleden. Hij verdedigde in zijn loopbaan enkele zware criminelen zoals Willem Holleeder, Cor van Hout en Klaas Bruinsma.

Volledig scherm Rechtszaak tegen de Heineken-ontvoerders Cor van Hout en Willem Holleeder. Advocaten Max Moszkowicz sr. en zijn zoon Bram © ANP / Bert Verhoeff

Reizigers en buschauffeurs van Keolis ademen ‘een mogelijk schadelijke concentratie stof’ in volgens vakbond FNV Streekvervoer. Keolis is van mening dat er niets aan de hand is.

Er is nog geen meter geschaatst in Peking en de eerste schaatsrel bij de Nederlandse Olympische ploeg is al geboren: ‘Dit is niet waar je op zit te wachten, op dag 1 in het Olympisch dorp.’ Wel zijn er direct na aankomst in Peking gesprekken gevoerd tussen alle betrokkenen, en heeft coach Jillert Anema excuses gemaakt na zijn ‘ongepaste uitspraken’.

Volledig scherm De Nederlandse achtervolgingsploeg met vlnr Antoinette de Jong, Irene Schouten en Ireen Wüst. Inzetjes, vlnr: Jan Coopmans, Jillert Anema en Arjan Samplonius. © Pro Shots, ANP, Reuters

Wielrenster Amy Pieters is nog altijd niet bij kennis na haar zware valpartij in Alicante van ruim een maand geleden. Sinds begin januari wordt ze in een Nederlands ziekenhuis behandeld.

Morgenochtend starten we met zon, maar neemt in de loop van de dag de bewolking toe en ‘s avonds valt af en toe lichte regen of motregen. Check het volledige weerbericht hieronder!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een knap staaltje speurwerk: diverse ondernemers in Vorden ontmaskerden samen een fietsendief. Nadat het hem te heet onder de voeten werd, wilde de dief namelijk op een wel heel bijzondere manier weer van zijn fiets af. Bekijk ook de video.

‘Honden doden jaarlijks veel meer schapen dan wolven.’ Maar is dat wel zo? En waar komen die cijfers precies vandaan?

En dan nog even dit: Het moet even schrikken zijn geweest. Toerist Sergey Kotov uit Oekraïne dacht op vakantie te zijn in Amsterdam, maar wandelde eigenlijk door Groningen. Op Instagram deelde hij een selfie met een Groningse gracht op de achtergrond: ‘Struinen door de straten van Amsterdam.’

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.