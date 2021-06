Nieuws gemist? Twee doden bij ongeluk. En: vliegtuig maakt noodlanding langs A50

Een vliegtuig met 18 passagiers aan boord maakte vandaag een noodlanding, vlakbij Apeldoorn en langs de A50. ‘Dit is je grootste angst, we hadden wel dood kunnen zijn.’

Verdriet in Sint Jansklooster. Een man en een vrouw kwamen om het leven bij een ernstig ongeval.

De zorgen waren groot om twee weggelopen tieners uit Dronten. Maar ze zijn er weer! ‘Wat een stress zeg’

Burgemeesters in deze regio (en trouwens het hele land) waren vandaag woest op coronaminister Hugo de Jonge. Wat nou durven ze niet door te pakken??

De Hongaarse premier Viktor Orbán vaart zijn eigen koers. Terwijl je nergens in Europa stampvolle stadions ziet, is dat in zijn land wel even anders. Het zal even wennen zijn voor Oranje, zondag...

Voor Job Schuurman is het slechts een klein uurtje rijden verderop. Hij verlaat NEC uit Nijmegen en strijkt neer in Deventer, als doelman van GA Eagles.

Tokio zal haar laatste kunstje zijn. Baanwielrenster Kirsten Wild uit Zwolle is nu 38 en dat is een ‘dagje ouder’ in de sport. Maar niet geklaagd! ‘Ik heb een heel leuk leven.’

Het wordt warmer en natter: echte Hollandse zomerdagen dus!

Natasja uit Apeldoorn is de moeder van vier geweldige kinderen. Kevin Diks is de bekendste van de vier voor de rest van de wereld. Hij speelt bij Feyenoord.

De toegangstest is bijna onderdeel van de voorpret. Deze meiden hebben het graag voor over, want ze mogen daardoor weer! ‘Ik heb zó’n zin om weer een nacht door te halen...’

De storm vernielde hun huis, maar deze Kampenaren zijn weer thuis. Ze blijven er broodnuchter onder. ‘Het is niet leuk, maar er zijn ergere dingen.’

Heerlijk vakantiegeluid: tsjirpende krekels. Erik uit Nijkerk laat ze daarom elk jaar los in zijn eigen tuin. Gewoon. Voor het Zuid-Franse vakantiegevoel.

Terwijl de horeca op heel veel plekken open gaat, blijft het nog even donker in de meeste disco’s en nachtclubs in deze regio. Ze willen wel hoor, maar eh... het is nog wat ingewikkeld.

Gerrit Jan worstelde minuten met een zwaan, maar kwam boven. ‘Een kind had dit niet overleefd.’

