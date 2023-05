Nieuws gemist? Twee gewonden bij steekincident Ugchelen • Het verdriet achter reclames voor Moederdag

UPDATE Her en der in Oost-Nederland kan al geschaatst worden: ‘Omstandig­he­den zijn optimaal’

Een paar dagen vriezen en het ijs is stevig genoeg. De afgelopen dagen waren voor de ijsverenigingen een rollercoaster. Vandaag gingen de eerste banen in de regio al open. ,,Met dezelfde omstandigheden had het in februari of maart niet gekund.”