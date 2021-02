Nieuws gemist? Uitgebreide reconstructie in De Krim en enorme schok voor GA Eagles-aanvaller. Dit en meer in jouw overzicht

Delen per e-mail

Het Openbaar Ministerie wil stoppen met de vervolging van Gerrit Jan van D., de hoofdverdachte in de Ruinerwoldzaak, vanwege een ‘uitzonderlijke situatie’. Vier van zijn kinderen zijn een andere mening toegedaan.

Een meisje (17) is in Dronten om het leven gekomen na een botsing met een vuilniswagen. Dit gebeurde vlak voor het politiebureau en was heftig voor de aanwezige agenten. ,,Daar kan je echt wakker van liggen.’’

Volledig scherm De vrachtwagen op deze foto kwam in Dronten in botsing met een fietsende jonge vrouw. Ze raakte daarbij zwaargewond. © ProNews/Jeffrey Korte

Een 35-jarige vader uit De Krim wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn pasgeboren baby in december. Een videoteam van de politie was de hele dag in touw om een reconstructie te maken.

Volgende week dinsdag maakt het kabinet bekend wat er met de coronamaatregelen (die tot 2 maart gelden) gaat gebeuren. Daar werd in de Tweede Kamer alvast een voorschot op genomen. ,,Het ziet er niet hoopvol uit.’’

Voor Sam Crowther (20) is het seizoen bij Go Ahead Eagles vanwege serieuze hartproblemen voorbij. Het is dezelfde kwaal als Daley Blind vorig jaar had. ,,Ik ben enorm geschrokken. Mijn hart ging als een malle tekeer.’’

Immanuel Pherai kwam in de zomer met veel bravoure binnen bij PEC Zwolle, maar heeft de hoge verwachtingen nog niet kunnen waarmaken. De tijd begint te dringen. ,, Voordat je het weet, ga je via de achterdeur naar buiten.”

Morgen is het wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Het wordt ongeveer 10 graden.

Quarantainebingo als verdienmodel? Vergeet het maar, zegt volkszanger Stef Ekkel uit Kampen. Doordat boekingen en optredens nog altijd uitblijven, komt de bodem van zijn schatkist in zicht. ,,Als het zo doorgaat, staat over twee maanden het bordje te koop bij mijn woning.’’

Volledig scherm Violiste Symone Boerstoel stopte met haar muzikale passie, vanwege corona. Nu is ze fulltime lerares op basisschool De Branink © Arjan Gotink

Afgelopen zomer stopte het professionele muziekleven voor Symone Boerstoel. Ze wilde niet 'depressief in een hoekje zitten’ of 'zielig zijn’ en zag een kans om zich te storten op een andere passie: lesgeven. ,,Eigenlijk heeft corona me geholpen.”

En dan nog even dit: op een boerderij in Mariënheem hebben ze deze bijzondere geboorte in vijftig jaar nog niet eerder gezien.

