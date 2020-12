Nieuws gemist? Urker bedreigt burgemeester en Top 2000 heeft nieuwe nummer één. Dit en meer in jouw overzicht

Volledig scherm Banner dsAvond tussenkoppen © de Stentor

Zijn 8 maanden oude stiefzoon liep fataal hersenletsel op. Maar kwam het doordat de 32-jarige Randy S. het jongetje hevig schudde?

Na een heftig weekend vol vuurwerkrellen op Urk heeft de politie ook nog eens een man uit het dorp opgepakt die de burgemeester heeft bedreigd.

Het aantal positieve coronatests is voor de zesde dag op rij gestegen. Het afgelopen etmaal waren het er 7134: ruim 300 meer dan gisteren. In deze regio valt de forse stijging in IJsselland op. En deze plaatsen zijn de zorgenkindjes.

Plots is het écht winter: weggebruikers moeten morgen tijdens de ochtendspits in grote delen van het land rekening houden met gladheid. Vooral in het oosten van het land is de kans op gladde wegen groot, waarschuwen KNMI en Weerplaza.

In 2022 wordt het WK gehouden in Qatar. Maar eerst volgt er uiteraard nog een kwalificatietoernooi. Welke landen moet Oranje achter zich houden om voor het eerst sinds 2014 weer op een WK actief te zijn?

GA Eagles zorgde dat de rust in de Adelaarshorst weer wat is teruggekeerd. Een keurige zege op Helmond Sport, spoelde het chagrijn van de nederlaag tegen de AZ-beloften weg. Maar of het lek nu boven is?

Het gaat vannacht op veel plaatsen licht vriezen en het kan daardoor glad zijn. Het is morgen bewolkt met weinig wind. Het wordt maximaal 4 graden.

De strafzitting van Urker Jelle P. (32), die vastzit in Engeland op verdenking van drugssmokkel, is uitgesteld. P. werd eind juli opgepakt bij de Kanaaltunnel met 419 kilogram harddrugs verstopt in de lading bloemen in zijn vrachtwagen. Maar nu mag hij de gevangenis niet uit.

Het staat bij Miranda Schuur uit Putten op het netvlies gegrift. Achter haar bed vindt ze zondag haar zwaargewonde, zeer geliefde poes Puck. Getroffen door een klein metalen kogeltje. Onder het bloed. De toekomst van het poesje is nog heel onzeker.

En dan nog even dit: wow! De Top 2000 heeft een nieuwe nummer één! Deze zanger stoot Queen van de troon.

