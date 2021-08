Nieuws gemist? Vakantie voorbij, caravan brandt uit in Deventer. En: twee baby’s met een donorhart

Ben je net terug van een heerlijke vakantie, gaat de caravan in vlammen op. Voor een ouder echtpaar uit Deventer kreeg de reis naar Duitsland een bittere nasmaak.

Kirsten Wild. Wat won de Zwolse wielrenster niet? Nou, een medaille op de Olympische Spelen. Dat het Wild in waarschijnlijk haar laatste wedstrijd lukte leidde tot ontroering bij haar beste vriendin, Marijn de Vries.

,,Wij hebben een heel doorsnee leven, beiden een kantoorbaan en verder nooit problemen hier.’’ In Zutphen richtte een vuurwerkbom afgelopen nacht een ravage aan. De bewoners denken dat hun huis willekeurig is gekozen.

Ze dronken alcohol en waren rumoerig. Én ze weigerden in het vliegtuig de coronamaatregelen op te volgen. Daardoor begon de vakantie van deze Nederlanders niet in een hotel op Kreta, maar bij de politie.

De Olympische Spelen verliepen voor Nederland ongekend succesvol. De sporters uit onze regio leverden een flinke bijdrage aan het medaille-record.

Het is een medaille waar niemand rekening mee heeft gehouden, maar waar Abdi Nageeye zelf al jaren in gelooft. De atleet, die opgroeide in Oldebroek en Apeldoorn, pakte zilver op de marathon. Zijn pleegouders konden de slaap niet meer vatten.

Met 19 graden is het morgen fris voor de tijd van het jaar. Met name in de middag is er kans op een bui.

Volledig scherm Moeder Merel van Zwieten met zoontje Daan. Daan heeft een Donorhart gekregen en geniet volop van het leven. © Frans Paalman

,,Ze zijn onze wondertjes.’’ De zoontjes van Merel uit Zwolle hebben allebei een donorhart. Dat is een kwestie van ‘geluk’ hebben, in een ongekend moeilijke periode.

Laura van de Belt en haar vriend Jaimy Vijge zijn dolblij dat ze binnenkort hun eigen appartement betrekken. Met dank aan de starterslening van de gemeente Epe. Maar drijft die lening de huizenprijzen niet verder omhoog?

En dan nog even dit: Je hebt diefstallen in alle soorten en maten, maar deze fietsendiefstal in Zutphen is wel heel opvallend. Een mogelijk dronken man op een scootmobiel nam de fiets over zijn nek mee.

