Nieuws gemist? Van Dijk Kampen in problemen • KLM stopt ticketverkoop Schiphol

Journalist Willibrord Frequin (80) is overleden aan parkinson. Dat meldt zijn familie. De presentator kampte met een agressieve vorm van de ziekte, waardoor het proces versneld werd en hij niet wist hoe lang hij nog te leven had.

Heel voorzichtig proberen enkele energiebedrijven weer nieuwe klanten binnen te hengelen. Maar of het verstandig is om op hun aanbod in te gaan weet niemand. ,,Let goed op of de prijs met of zonder btw-verlaging is.”

KLM legt de verkoop stil van tickets voor vluchten die de komende dagen nog gaan vertrekken vanaf Schiphol. Dat doet de luchtvaartmaatschappij vanwege de grote drukte op de luchthaven. Het gaat om tickets voor vluchten van KLM tot en met aanstaande zondag.

Volledig scherm Van Dijk Educatie in Kampen. © ANP / ANP

Schoolboekenbedrijf The Learning Network (TLN) uit Kampen, beter bekend onder de naam Van Dijk, zit in de problemen. Het bedrijf noteerde vorig jaar een verlies van 9,6 miljoen euro. Moederbedrijf TowerBrook zoekt nu een nieuwe aandeelhouder die wil investeren in TLN.

De unieke ronde koeienstal bij de nieuwe biologische stadsboerderij in Schalkhaar is een bijzonder onderkomen voor de 35 melkkoeien die het hart vormen van het diervriendelijke boerenbedrijf. Duizenden bezoekers namen een kijkje op de eerste openingsdag van Heerlijkheid Linde.

Tom Dumoulin komt na zijn afstappen in de Ronde van Italië volgende week al weer in actie. De wielrenner staat voor vrijdag 3 juni op de startlijst van de RSM-Wealer Ronde, een criterium in Maastricht. Volgens de organisatie hervat Dumoulin in die wedstrijd zijn wegseizoen.

Royal Antwerp FC heeft de komst van Mark van Bommel bevestigd. De Nederlander tekent een contract van twee jaar bij de Belgische club. Hij moet de Great Old naar succes leiden volgend seizoen.

Volledig scherm Emma Oosterwegel in aanloop naar het nieuwe seizoen. © Ruben Meijerink

Meerkampster Emma Oosterwegel uit Diepenveen wacht dit weekend haar eerste echte test voor het nieuwe seizoen, bij de Hypomeeting in Oostenrijk. De bronzen medaille van de Olympische Spelen in Tokio zorgt niet per se voor extra druk.

Dat er van alles niet goed is gegaan toen de ambulancedienst in Ede vorig jaar bij een 33-jarige man was die last had van zijn hart, was al bekend. De man overleed. De dienst erkent nu ook aansprakelijk te zijn en komt met een schadevergoeding voor de familie.

In Holten is de vlag uit. De gemeenteraad heeft na jaren en jaren soebatten ingestemd met zondagsopening voor de Holter ondernemers. De christelijke partijen, met vooral achterban in het veel grotere Rijssen, wisten tot nu toe de breed gedragen wens van de ondernemers tegen te houden.

Huisartsenopleidingen proberen hun studenten te enthousiasmeren om in de kleinere plattelandsgemeenten te gaan werken. Daar wordt het tekort aan huisartsen steeds meer gevoeld. Universiteiten leiden daarom op in de regio, waaronder in Zwolle.

En dan nog even dit: In de rubriek Van Wieg tot Graf vertellen wij het verhaal achter een overlijdensbericht. Vandaag het levensverhaal van Piet van der Toorn (86). Hij was tot op hoge leeftijd de persoonlijke chauffeur van Mark Rutte.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

