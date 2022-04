Nieuws gemist? Verdachte dubbele moord is jonge vader en Huis weggevaagd bij explosie. Dit en meer in jouw overzicht

De man die er van verdacht wordt de twee broers Ali (57) en Hüseyin Torunlar (62) om leven te hebben gebracht in de McDonald's in Zwolle blijkt de 32-jarige jonge vader Veysel Ü te zijn. Waarom de man de twee broers in het volle restaurant neerschoot is nog onduidelijk.

Drie mensen zijn vandaag onder het puin vandaan gehaald nadat een huis in Oldenzaal volledig is ingestort. Dat gebeurde na een gasexplosie. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Enschede gebracht. De installatie van een elektronische laadpaal veroorzaakte de explosie die het vrijstaand huis met de grond gelijkmaakte. Wonder boven wonder overleefden de bewoners het, net als de monteur, die volgens concullega’s nooit alleen aan de slag had mogen gaan. „Dan weet je niet waar je boort, dan moet je gokken.”

Bondscoach Louis van Gaal maakte zondag bekend aan prostaatkanker te lijden, maar relativeerde zijn ziekte: ,,Aan prostaatkanker ga je niet dood”, stelde hij. De Prostaatkankerstichting wil die uitspraak graag nuanceren. ,,Er zijn twee hardnekkige misverstanden: prostaatkanker is een oudemannenziekte en je gaat er niet aan dood.’’

Volledig scherm Kremlin ontkent doden van burgers Boetsja © Videostill

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft een bezoek gebracht aan Boetsja, de stad ten noordwesten van Kiev waar Russische troepen volgens Oekraïne honderden burgers hebben gedood. ,,Dit zijn oorlogsmisdaden die door de wereld als genocide zullen worden erkend”, aldus Zelenski. Dat en meer in ons live-blog van vandaag.

Volledig scherm Danny Jansen uit Holten is een sensatie. © Ronald Hissink

Zijn nuchterheid bleek ook tijdens zijn eerste professionele toernooizege het grootste wapen van Danny Jansen. De 19-jarige Holtense dartsensatie was de beste in Barnsley. Het gevoel dat zijn eerste profzege bij hem losmaakte, kan hij nog steeds maar moeilijk onder woorden brengen. ,,Dat moet je ervaren, dat je voor het eerst als winnaar naar een interview loopt. Het is iets wat je nog vaker wilt voelen. Ik hield mij qua emotie wel goed, mijn vader was er ook bij en was wel heel emotioneel.”

Elke week bespreken clubwatchers Dennis Arentsen en Vincent de Vries het wel en wee bij Go Ahead Eagles en PEC Zwolle. Ze blikken terug op de gespeelde duels, bespreken de actualiteit en kijken vooruit. En er was deze week genoeg te bespreken natuurlijk, na de spraakmakende IJsselderby, waar de Deventer ploeg won van de aartsrivaal.

Het is vanavond en komende nacht bewolkt en regenachtig. Daarbij waait een meest matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt daarbij tussen de 8 en 10 graden. Ook dinsdag blijft het bewolkt en lange tijd regenachtig. Enkel in het zuidwesten komen langere droge momenten voor. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 10 tot 13 graden.

Volledig scherm Silas is beretrots op zijn Peugeot 406 coupé. Hij noemt zijn eerste auto 'de rode leeuw'. Op weg van Geerdijk naar Vriezenveen vliegt hij uit de bocht en ramt een boom. Hij wordt maar 20 jaar. © Tristan Jansen op de Haar

Na een knuffel stapt Silas (20) in zijn Peugeot 406 coupé. Hij zal zijn geliefde appen zodra hij thuiskomt. Op weg naar Vriezenveen knalt ‘de rode leeuw’ tegen een boom. Zijn berichtje komt nooit. Een bijzonder verhaal over een jonge vent in de bloei van zijn leven.

Twee jonge Apeldoorners schrikken zich woensdagochtend 22 december rot. Staan er nou echt twee mannen met bivakmuts in de slaapkamer? Met hun waarnemingsvermogen is helaas niks mis. Morgen staan de verdachten van de woningoverval terecht, waarbij de jongens gekneveld achterbleven.

En dan nog even dit: Een opmerkelijk incident tijdens een optreden van zanger André Pronk in Lemele. Tijdens het zingen wordt hij van achteren beetgepakt en op de grond gegooid door een buurtbewoner. De teksten van Pronk zijn op z'n minst, ehm, bijzonder. Maar deze buurman was het blijkbaar helemaal zat.

