Nieuws gemist? Verdriet over uitgebrande chalets en Eredivisieclubs pakken geen punten. Dit en meer in jouw overzicht

Op camping de Koekamp in Epe zijn vannacht op verschillende plekken brand gesticht. Daardoor zijn er ook verschillende chalets in brand gevlogen. Het ongeloof op de camping is groot.

Corona blijft het nieuws bepalen. Er zijn weer meer dan 20.000 besmettingen en de druk op de ziekenhuizen neemt toe. Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls vreest zelfs dat we afkoersen op een lockdown die de gehele winter gaat duren.

Volledig scherm Er waren zaterdagavond geen rellen op Urk, mede dankzij voorzorgsmaatregelen, zoals controles op de toegangswegen en preventief foullieren op straat. © ANP / Hollandse Hoogte / ProNews

Hij was de held van het weekend met een wel zeer ongebruikelijk actie op de snelweg. Henry Temmermans uit Nunspeet reed een vrouw die op de snelweg A28 achter het stuur onwel was geworden klem en voorkwam zo erger. ,,Ze zat als een slappe pop achter het stuur.”

Het gebeurt helaas nog te vaak, met soms met desastreuze gevolgen. Deze Achterhoekse wil graag waarschuwen voor rekeningfraude. Want ze is al haar spaarcentjes kwijt. Haar rekeningen staan op nul. Door een telefoongesprek van 40 minuten... ,,We hebben niet iemand in huis gehad die bij wijze van spreken de kluis heeft leeggeroofd. Maar zo voelt het wel.”

Hamilton heeft in Qatar gewonnen en zit daarmee Verstappen op de hielen. De titelstrijd kan niet mooier. Ook na Qatar leidt Max Verstappen nog het WK en in Saoedi-Arabië wacht zelfs een eerste (flinterdunne) titelkans.

Volledig scherm Jonge jongens proberen een glimp op te vangen van de wedstrijd in Deventer. © Rens Hulman

De Chinese tennisster Peng Shuai heeft vandaag een videogesprek gehad met Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité. Van de 35-jarige Peng werd niets meer vernomen sinds ze op 2 november voormalig vicepremier Zhang Gaoli (75) op het Chinese sociale medium Weibo beschuldigde van verkrachting.

Vanavond en vannacht neemt de buienkans af en zijn er in heel het land opklaringen. Het koelt af naar 0 tot 3 graden. Morgen belooft een zonnige dag te worden. Met 6 graden in het oosten tot 9 in het westen is het desondanks vrij koud.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Deventenaren waren in de zeventiende eeuw helemaal niet onwetend over slavernij, zegt onderzoeker Siert Wieringa. Bakker, speldenmaker, koperslager; iedereen investeerde in de West-Indische Compagnie. ,,En men wist wel degelijk wat er gebeurde.’’

Volledig scherm Jean en Karin Huitink stonden decennia achter de tap. © Frank Uijlenbroek

Dit soort mensen heb je er niet veel van. Café-uitbaters Jean en Karin slaan een zak geld af voor de verkoop van hun horecagelegenheid in Hoonhorst. Ze verkopen hun pand aan plaatselijk belang, juist omdat het meer is dan een café.

Wim (73) uit Apeldoorn kwam pas uit de kast nadat zijn vrouw overleden was. Om het homo-zijn verder uit de taboesfeer te trekken; heeft hij besloten zijn bijzondere verhaal nu ook met de buitenwereld te delen.

En dan nog even dit: Heb je al een TikTok-account? Er komt een volledige serie op het social media platform, opgenomen in Flevoland. De dame die eerder Het Huis Anubis bedacht, Anjali Taneja, is aan het filmen. Er moet een 27-delige serie uitkomen over een gestrand en verstopt ruimteschip. Voorwaar een uitdaging.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.