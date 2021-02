Nieuws gemist? Verkiezingsrel in Hardenberg en ouders boos na sluiten scholen

Delen per e-mail

Alweer gingen de scholen maandag dicht. Dit keer vanwege gevaarlijke winterse gladheid, reden voor ‘code rood'. En dit is hoe ouders daarop reageerden.

Hij wil niet zuur overkomen en andere mensen de maat nemen. Maar het achtergebleven afval van schaatsers op het Apeldoorns Kanaal zat Marc Ankersmid (47) wel zo hoog, dat hij er op Facebook dit bericht over schreef.

Volledig scherm Rotzooi die schaatsers hebben achtergelaten, is door buurtbewoners al grotendeels opgeruimd en bij elkaar gezet naast bankje. © Maarten Sprangh

Bij schaatsen hoort koek en zopie. Daarom plaatste Niels Stijkel (35) zaterdag een kraampje bij het haventje van Hierden, ondanks dat hij niet zeker wist of het was toegestaan. Maar achteraf gezien was het misschien niet heel handig.

Een zwaar gehandicapte jongeman werd in de nacht van dinsdag op woensdag in de vrieskou achtergelaten voor een brandweerkazerne in Rijswijk. Nu weet de politie eindelijk wie hij is.

Ajax begint komende donderdag het Europa League-seizoen met een bezoek aan het Franse Lille. Als dit de start wordt van een succesvolle Europese campagne, dan is er wel een groot probleem..

Lewis Hamilton wordt volgend jaar 37 en hij zou het na dit seizoen zomaar eens voor gezien kunnen houden. Red Bull-baas Christian Horner weet wel wie Mercedes dan gaat benaderen.

Morgen begint de dag met wat regen, daarna wordt het droog en breekt misschien zelfs de zon nog even door. Het wordt tussen de 5 en 12 graden. In de namiddag en avond gaat het vanuit het westen wederom regenen.

De ene dag zag Romano Boshove van GroenLinks in Hardenberg zichzelf nog op het aanplakbord, een dag later was het zeven keer Thierry Baudet. De lokale politicus met Haagse ambities noemt het sneu, maar krijgt nu plakhulp.

Volledig scherm Thierry Baudet over Romano Boshove geplakt. © Frank Uijlenbroek

Hij lag 25 keer op z’n snufferd, was doodsbang dat de politie hem vlak voor de finish van het ijs zou trekken.. maar kwam na vijftien uur en 200 schaatskilometers toch over de finish in Leeuwarden.

En dan nog even dit. Een statische schok kan je onverwacht een flinke opdonder geven. Sommige mensen hebben er veel meer last van dan anderen, zeker nu het buiten zo koud is. Waarom? En wat kan je eraan doen?

