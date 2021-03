Nieuws gemist? Versnelde aanpak spoorwegovergangen en AOW-korting na vriendendienst. Dit en meer in jouw overzicht

Het treinongeluk op de onbewaakte spoorwegovergang in Hooghalen, waarbij de 58-jarige machinist uit Hardenberg om het leven kwam, leidt er nu toe dat 137 gevaarlijke overwegen in ons land direct of versneld worden aangepakt.

‘Pas op, niet te veel geluid maken, anders verspreid je het killervirus’, riep Thierry Baudet vanmorgen bij een verkiezingsbijeenkomst in Zwolle. Zijn 200 toehoorders hielden zich echter perfect aan de regels.

Landelijk bereiden de GGD’s zich voor op het zetten van 1,5 miljoen vaccinaties per week, voor GGD IJsselland zijn dat er 45.000 per week. En die prikken worden centraal in deze vijf plaatsen gezet.

De verdachten achter de fipronilcrisis in 2017, waarbij 70 miljoen euro aan schade werd veroorzaakt en mogelijk zelfs de volksgezondheid in gevaar gebracht werd, verdedigen zichzelf voor de rechtbank vandaag: ‘We vertrouwden de leverancier.’ Daar hoorden ze forse celstraffen eisen.

‘Voetbal is oorlog’. Wie deed die uitspraak? Veel mensen zullen dan ‘Rinus Michels!’ roepen, maar dat blijkt in werkelijkheid toch anders in elkaar te steken.

Steven Kruijswijk leverde een prachtige prestatie vandaag in de race Parijs-Nice. Dankzij zijn beulswerk kon er een mooie overwinning bijgeschreven worden.

Morgen is er naast buien met kans op onweer in de middag ook ruimte voor zon. Wel is het onstuimig met windvlagen. Het wordt zo’n 11 graden.

Henk Venema (80) uit Deventer wilde alleen maar zijn oud-buurvrouw helpen en verschafte haar en haar stiefdochter onderdak. De Sociale Verzekeringsbank kort hem daarom nu op zijn AOW: vanwege kamerverhuur.

De politie heeft beelden openbaar gemaakt van de wapenvondst die in Zwolle gedaan is. Bang voor het roesten van hun wapens hoefden de criminelen niet te zijn.

En dan nog even dit: Als je in Deventer je auto in de parkeergarage bij het station moet zetten, is dat dan moeilijk? Wij namen de proef op de som. En oordeel zelf of de situatie daar verwarrend is.

