Nieuws gemist? Vier arrestaties bij rustig protest in Apeldoorn en verkleedtruc van Harderwijkse agent werkt. Dit en meer in jouw overzicht.

VIDEO Jaarwisse­ling: Wijk in Deventer schudt, agent lost schot in Wapenveld en hele reeks autobran­den

1 januari Oost-Nederland is met een ferme knal 2021 ingegaan. Dat hebben ze vooral in Deventer geweten. Twintig woningen raakten beschadigd na een gigantische vuurwerkexplosie. In Wapenveld loste een agent een waarschuwingsschot omdat hij zich bedreigd voelde door een groep jongeren. Verder waren er veel autobranden. Minimaal veertien auto’s gingen in vlammen op.