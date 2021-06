Nieuws gemist? Vijf aanhoudingen bij Oranjerotonde in Apeldoorn en Zwolle verliest iconisch eetcafé. Dit en meer in jouw overzicht

De storm die begin deze avond over Oost-Nederland trok, blies vier elektriciteitsmasten omver in de gemeente Oldebroek. ‘Blijf weg uit de omgeving van de masten’, waarschuwde de brandweer direct.

Een fikse botsing vanochtend op de A1 bij Deventer resulteerde in één gewonde, fileleed en een auto die totaal in de kreukels lag.

De maatregelen van de gemeente ten spijt: gisteravond vierden honderden Apeldoorners opnieuw feest op de zogeheten Oranjerotonde. Een jong meisje raakte daarbij gewond, de politie greep in.

Zwolle verliest een icoon in de binnenstad: eetcafé Hawaii sluit na 28 jaar de deuren. Voor een vette hap na een avond stappen wisten Zwollenaren de zaak van de broers Cumert altijd te vinden.

Volledig scherm ,,Veel mensen kwamen hier binnen, deden hun verhaal, en gingen dan met een glimlach weer naar buiten.” © Frans Paalman

Een reanimatie bij een supermarkt in het Achterzoekse Zelhem mocht niet meer baten. Toen agenten de vrouw van het slachtoffer dit vreselijke nieuws vertelden, ging een 31-jarige Zutphenaar door het lint.

Het kabinet maakt een flinke sprong naar het ‘oude normaal’. Het slot gaat er af: bijna alles kan weer (op anderhalve meter).

Hoe kijken oud-spelers van GA Eagles met een Oranje-verleden aan tegen de EK-ontwikkelingen? Jan Kromkamp was bij het WK in 2006. ‘Je zit wekenlang op elkaars lip en dat is soms best pittig’

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Oranje in achtste finales in een volgepakte Puskás Aréna in Boedapest.

Het ging vanavond tekeer in Oost-Nederland: extreme regenbuien en enorme windvlagen veroorzaakten schade. Moeten we dit weekend ook rekening houden met storm? Check het weerbericht hieronder!

Wat een leuk dagje uit had moeten zijn in Deventer met haar nichtje, veranderde in een nachtmerrie voor Yolande (57). ‘Ik dacht, dit is het. Zo voelt het, zo gaat het, dit is een aanslag’.

Met een collectie van zo'n 1400 exemplaren is Zwollenaar Karl Zandink een grote meneer in de wereld van voetbalshirtverzamelaars. Uiteraard bezit hij ook vele Oranje-tricots. Maar welke is nou het allermooiste?

En dan nog even dit: Heel Griekenland leefde mee met Babis (33), de huilende vader die zijn vrouw verloor bij een brute overval. Tenminste, dat was zijn versie van het verhaal. De waarheid blijkt toch heel anders...

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.