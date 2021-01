Nieuws gemist? Vinyl uit de tijd? Welnee! En: politie heeft (bijna) alle relschoppers Museumplein in beeld

Update Storm Bella beperkt zich tot omgewaaide bomen en verwaaide takken in de regio

27 december Stormachtig weer in de regio door storm Bella. Op diverse plekken waaiden bomen om, zakten tenten in of waaiden spandoeken weg. De brandweer was vooral druk met omgewaaide bomen en loszittende panelen bij gebouwen. Inmiddels geldt code geel in plaats van oranje.