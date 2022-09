Nieuws gemist? Viskraampersoneel voorkomt grote brand Deventer • Man (38) valt dood bij poging tot redden papegaai

De viskraam van Vishandel Thijs aan in Deventer is vanmiddag in brand gevlogen nadat de vlam in de pan sloeg. De 21-jarige medewerksters konden de eerste vlammen doven waarna de brandweer het overnam.

Oplichters hebben door telefonische babbeltrucs drie inwoners van Dronten behoorlijk wat geld afhandig gemaakt. Criminelen deden zich voor als bankmedewerkers en maakten daarbij zo’n 5000 euro buit.

Twee bedrijven in de Russische energiesector blijken in Breda te zetelen. Eén van de twee is gelieerd aan een beruchte vertrouweling van Poetin. ,,Dit is zeer kwalijk.”

Volledig scherm Igor Sechin (links) geldt als een vertrouweling van Poetin en wordt in media ook wel ‘de engste man op aarde’ genoemd. Hij houdt toezicht bij Rus Gas Turbines in Breda. © ANP / EPA

Bij een reddingspoging van een papegaai in een boom is vanmorgen 38-jarige man van een ladder gevallen. De man uit Dordrecht kwam bij de val op tragische wijze om het leven. ,,Dit is verschrikkelijk.’’

Annemiek van Vleuten verbaasde vriend, vijand en vooral zichzelf met de wereldtitel op de weg. De regenboogtrui is tegen alle verwachtingen in van haar, terwijl ze fietste met een gebroken elleboog.

Matteo Berrettini heeft Team Europa op de tweede dag van de Laver Cup opnieuw op voorsprong gezet. De Italiaan versloeg in The O2 in Londen de Canadees Félix Auger-Aliassime.

Volledig scherm Annemiek van Vleuten komt als eerste over de finish. © ANP / EPA

Na de dood van zijn zoontjes Lesley en Sven, 19 jaar geleden, probeert de 58-jarige Michel Boerebach een leven te leiden zonder angst. En dat is niet eenvoudig. ,,Als ik een sirene hoor, slaat de schrik me om het hart.”

Kort na het overlijden van zijn vrouw verloor Wout (77) ook nog zijn 21 vogels. Yousef hoorde over de tragedie, en besloot met zijn vrouw hun twee kanaries aan Wout te schenken. ,,Geweldig dat iemand dit doet.’’

Volledig scherm Vegan-snacks lijken de nieuwe norm te worden © Edo Draaijer

En dan nog even dit: Bitterballen of blokjes kaas tijdens bijeenkomsten of recepties? Steeds vaker komen vleesliefhebbers bedrogen uit. Vegan lijkt de nieuwe norm te worden. ,,Dit is betuttelend.’’

