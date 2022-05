Nieuws gemist? Visser Johan vindt lichaam in IJssel • restaurant in Harderwijk blij met verlies Michelinster

Gijs Kreunen maakt in Lochem gevels ‘van honderd procent afval’

Gevels van huizen en woning worden duurzamer en 'slimmer’. Nieuwste trend is prefab. Dan komen ze kant-en-klaar uit de fabriek. In Lochem produceert Gijs Kreunen van Innodeen zelfs gevelbekleding van ‘honderd procent afval’. Zo robuust en recyclebaar als wat. Bouwbedrijven, ontwikkelaars en architecten staan nu al in de rij. En dan moet de officiële introductie op de vakbeurs Gevel 2022 nog komen.

20 mei