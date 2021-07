Nieuws gemist? Volop donaties ‘breekbare baby’ Luca en Henry doet er echt álles aan om op stripheld lijken

Delen per e-mail

Een binnenvaartschip is in Zwolle stilgelegd vanwege een levensgevaarlijke lading. In Noord-Brabant werd een schipper van zo’n boot zelfs naar het ziekenhuis gebracht. ,,Kennelijk moeten er eerst doden vallen.”

Bij een steekincident in Hoenderloo is een 50-jarige man gewond geraakt. Het zou gaan om een incident ‘in de relationele sfeer’. De eigenaar van het gebied heeft een duidelijke boodschap voor de dader.

De ‘breekbare baby’ Luca uit Kampen kan naar Zweden voor zijn behandeling. Tot grote opluchting van zijn ouders. Binnen een week tijd werd er massaal gedoneerd, zelfs ruim boven het gewenste bedrag.

De Urker broers Jelle en Lammert P. krijgen een taakstraf omdat ze in maart een verslaggever en cameraman te lijf gingen in hun dorp. ,,Het was een schrikreactie.’’

Drie tieners zijn opgepakt voor het mishandelen van een campinggast in Zeeland. Volgens de moeder van een verdachte ging dit om een wraakactie. ,,Het ging allemaal zo snel.”

Go Ahead Eagles heeft in Spanje haar nieuwe spits gevonden. Deze oud-speler van FC Barcelona speelt voor één jaar op huurbasis in de Adelaarshorst.

Een penaltydrama voor de Oranje Leeuwinnen. Hun avontuur op de Spelen strandde in de kwartfinale. En dat betekende het einde van een tijdperk.

Morgen blijft het stevig waaien en trekken flink wat buien over met kans op onweer en windstoten. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Onze weerman Wilfred vertelt je verder alles over het weer van komend weekend.

Afgehakte neus en oren, inktzwarte ogen, implantaten op zijn voorhoofd, littekens op zijn wangen en een rood getatoeëerd gezicht: Henry is fascinerend en angstaanjagend tegelijk. Dit allemaal om zo goed mogelijk op zijn favoriete slechterik te lijken.

Volkstuintjeshouders klagen er steen er been over: naaktslakken. Het lijken er wel meer dan ooit te zijn en ze eten massaal de moestuintjes leeg. ,,In 40 jaar nog niet meegemaakt.’

En dan nog even dit: Max (30) doet er alles aan om zijn studieschuld van 60.000 euro binnen een jaar af te lossen. Zijn ludieke actie heeft hem nu zelfs een filmrol bezorgd, maar ook daar wil hij van af.

