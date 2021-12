Nieuws gemist? Vrouw rijdt dwars door pui van woning en veertienjarige Thijs verovert de kerstbomenmarkt. Dit en meer in jouw overzicht

Het ging vanmorgen ontzettend mis in Nieuwleusen: daar reed een vrouw met haar auto dwars door de pui van een woning. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later aan haar verwondingen overleed. De bewoonster van het huis was op dat moment net achter in de keuken aan het bellen. Haar vader is opgelucht dat zij ongedeerd is gebleven.

Waar eerder defensie helpende handjes bood aan het zorgpersoneel, willen de gemeente Apeldoorn en nog 21 andere Gelderse gemeenten ambtenaren vragen of ze willen bijspringen. Dit zal gebeuren op het moment dat de nood in de zorg nóg hoger wordt.

Het is Luchtverkeersleiding Nederland niet gelukt om de laagvliegroute van Lelystad Airport over het Vechtdal richting Zwolle omhoog te krijgen. De provincie Overijssel is teleurgesteld: ‘Er is steeds de belofte gedaan dat het probleem van de laagvliegroutes opgelost wordt.’

Gezinnen die hun kerstvakantie in Duitsland willen doorbrengen, moeten zich zorgen maken. Belangrijkste reden: kinderen moeten volgens het huidige reisadvies eerst vijf dagen in quarantaine.

Alle competities in de hoogste klassen van het amateurvoetbal worden na komend weekend stilgelegd. Dit besluit nam de KNVB nadat duidelijk is geworden dat het voorlopig definitief niet is toegestaan om na 17.00 uur te sporten.

Lewis Hamilton heeft altijd een uitgesproken mening. Zo ook tijdens de persconferentie in Jeddah over de mensenrechtensituatie in Saoedi-Arabië: ‘Het is niet mijn keuze om hier te racen, die keuze heeft de sport gemaakt.’

Volledig scherm Cuco Martina © Erik Pasman

GA Eagles-verdediger Cuco Martina heeft een zware tijd achter de rug, maar in Deventer lijkt het weer de goede kant op te gaan: ‘Wat er ook gebeurt, Go Ahead ben ik voor altijd dankbaar.’

Morgen neemt vanuit het westen de bewolking toe en vooral in de middag valt er regen. De wind waait meest matig uit het zuiden tot zuidwesten. Het wordt 3 tot 7 graden.

Slechts 14 jaar is Thijs, maar hij gedraagt zich als een ware ondernemer. Zijn kerstbomenhandel is niet te missen aan de Brinkgeverweg in Deventer, en het loopt als een tierelier. Maar eenvoudig was het niet. ‘Mensen namen mij niet serieus.’

De Achterhoekse Hester runt normaal een koffie-imperium voor honderden straatarme Ethiopische koffieboeren. Maar nu even niet. Er heerst namelijk een burgeroorlog in het Afrikaanse land: ‘Een neefje van vijftien jaar oud heeft zich stiekem aangemeld bij het Ethiopische leger en vecht mee.’

Volledig scherm Earring in Brugge. © Roel Vinkes

En dan nog even dit: Grotere fans van de Golden Earring ga je niet vinden! Maak kennis met de Apeldoornse broers Roel en Henk. Voorman Barry Hay: ‘Roel en Henk zijn niet weg te denken voor de Earring.’

