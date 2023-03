Nieuws gemist? Waterballet door leidingbreuk in Zwolle • Tieners (16 en 14) met 220 km/u van A28 geplukt

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een leidingbreuk zorgde vannacht voor flinke overlast op Boerendanserdijk in Zwolle, nabij het PEC-stadion.. Duizenden liters water veranderden het wegdek in een tijdelijke rivier. Het herstel van de weg gaat dagen duren.

Bij een zwaar auto-ongeval in het buitengebied tussen Epe en het buurtschap Zuuk zijn vanmiddag twee gewonden gevallen: een volwassene en een kind. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Vladimir Poetin is voor het eerst aan het oorlogsfront in Oekraïne geweest. Hij bracht een verrassingsbezoek aan Marioepol en de Krim. Twee dagen terug werd een internationaal arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

Na een achtervolging dwars door Brabant heeft de politie vannacht twee jongens (16 en 14) van de A28 geplukt. Bij Nijkerk werden de jongens in een gestolen Franse auto aangehouden. Ze gingen zo’n 220 kilometer per uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Met een historische overwinning op Ajax ligt de weg naar de landstitel volledig open voor Feyenoord. De ploeg van trainer Arne Slot won de meeslepende Klassieker - en vergrootte daarmee zijn voorsprong tot zes punten.

Het geforceerde afscheid van coach Herman van den Belt na 25 jaar bij Landstede Hammers is slecht gevallen bij delen van de club en de achterban. De Zwolse basketbalclub blijft verscheurd achter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Geke (61) is voor Artsen zonder Grenzen in Afghanistan, waar de taliban de macht greep. Van verpleegster in een Zwolle naar ‘gezondheidsstrijder’ in Kandahar. Soms ingewikkeld: ‘Maar, ik ben te gast in dit land’

Woorden. Doffe dreunen van bokshandschoen op bokshandschoen. Bij sportschool Rocky Fit in Warnsveld was zondagmiddag een bijzonder eerbetoon aan Zutphenaar Sal Köse, die omkwam bij de aardbevingen in Turkije.

En dan nog even dit: De beelden zijn hartverwarmend: een ganzenechtpaar dat jarenlang de Hardenbergse wijk Baalderveld als thuisbasis had, werd noodgedwongen uit elkaar gerukt. Nu is het Hardenbergse paar weer samen.

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.