Nieuws gemist? Watersportverenigingen Veluwemeer geschokt • Wie is Agractie-voorman Bart Kemp?

Jeukrups lijkt minder aanwezig te zijn: ‘Maar pas op, de echte plaag begint pas over twee weken!’

Alleen het woord zorgde in het pre-coronatijdperk al voor jeuk: eikenprocessierups. We lijken de overlast ervan – jeuk, rode bultjes, brandende ogen – echter een beetje te zijn vergeten. Zijn we misschien van dat vermaledijde beest af? Expert Arnold van Vliet: ,,Zeker niet. Over een week of twee zal de plaagdruk toenemen.’’

10 juni