Nieuws gemist? Weer verwaarloosde dieren in Haarle • Google grijpt in na ‘blote billenfoto’ Staphorst

Een 65-jarige man uit Ermelo is opgepakt vanwege zijn mogelijke rol bij de genocide in Rwanda. Na het intrekken van zijn Nederlanderschap was er geen belemmering meer voor zijn uitlevering.

Als Nicole (27) haar auto in de parkeergarage in Apeldoorn zet, hoort ze ineens kattengejank. De brandweer moet er zelfs aan te pas komen. ,,Hoe is Muis daar gekomen?!”

Volledig scherm Nicole (27) met haar kat muis. Inzet: de reddingsactie van de brandweer. © LDGFotografie

Ondanks een verbod om dieren te houden zijn 27 verwaarloosde honden, konijnen en parkieten in beslag genomen bij een echtpaar uit Haarle.

Het Russische leger is in één keer tientallen tanks en pantservoertuigen kwijtgeraakt nadat het oversteken van een rivier in Oekraïne mislukte. Het dodental loopt mogelijk in de honderden.

Het onderzoek naar het grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars schiet niet op. Vrouwen blijken zich niet te melden, Overmars wil vooralsnog niet praten en ook Ajax zou dwarsliggen.

Het winnen van de zevende etappe van de Giro d’Italia was voor Koen Bouwman de grootste zege uit zijn carrière.

Tina (40) uit Raalte doet noodgedwongen boodschappen van 40 euro per week en dan is creativiteit geboden. Vooral als er veel geld uitgaat naar het roken.

De Nederlandse toerist die voor de ogen van zijn vriendin en kinderen veronge­lukte, is een oud-jeugdspeler van AGOVV en Go Ahead Eagles. ,,Iedereen hield van hem.”

Volledig scherm De jongen in zijn blote kont op de camera van Google Streetview. © Google Streetview

En dan nog even dit: Een jongen uit Staphorst ging viraal nadat hij met zijn blote billen op Google Streetview te zien was. Inmiddels is er ingegrepen.

