Nieuws gemist? Wethouder aan het werk op intensive care en Urk neemt regels serieuzer. Dit en meer in jouw overzicht

Een feestje in een keet in Genemuiden liep voor één van de bezoekers heel vervelend af. Na een duik in de struiken volgde uiteindelijk zelfs een rechtszaak.

Op Urk lijken inwoners de coronaregels serieuzer te gaan nemen nadat een aantal sterfgevallen snel achter elkaar flinke indruk heeft gemaakt.

Volledig scherm Hendrik de Leeuw voor verpleeghuis Talma Haven op Urk waar drie mensen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. © Foto Freddy Schinkel

Op een veiling in Zwolle legde een Nederlandse verzamelaar een groot bedrag op tafel voor dit werk van de wereldberoemde kunstenaar Banksy.

Vanwege corona werd Koningsdag dit jaar nog afgelast, maar de locatie voor 2021 is vandaag bekendgemaakt.

De gisteren overleden Diego Maradona wordt vandaag al begraven in Argentinië. De hele voetbalwereld is in diepe rouw, terwijl de vlag er bij zijn advocaat anders bijhangt. ,,Een criminele idiotie. Dit kan niet zomaar laten passeren.”

FC Barcelona, Juventus, Oranje en... WVF. Door een bijzondere samenwerking vindt de voetbalvereniging zich terug in dit illustere rijtje.

Morgen is het overdag vooral bewolkt met soms een spatje regen. Het wordt 7 tot maximaal 9 graden.

De moeder van Pepe Elhorst Benites uit Zwolle was altijd kerngezond, maar overleed aan corona. Haar zoon is woest op mensen die het virus afdoen als fake news. ,,Achterlijk. Om te kotsen.’’

Een bijzondere combinatie: Lia de Waard (50) is wethouder in de gemeente Epe, maar in deze coronacrisis loopt ze ook rond op de intensive care. ,,Ik zag hele zieke mensen. Dat maakte indruk.”

En dan nog even dit: Dit dorpje in Oostenrijk is beroemd geworden om z'n naam, maar dat heeft ook negatieve gevolgen. En dus wordt nu een drastisch besluit genomen.

