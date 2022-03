Nieuws gemist? Will Smith slaat presentator tijdens Oscaruitreiking en grote ontevredenheid over leerlingenvervoer. Dit en meer in jouw overzicht

Er heerst grote ontevredenheid over leerlingenvervoer. Vandaag verscheen er een rapport waaruit blijkt dat er nog altijd grote problemen zijn. “Kinderen komen gestrest en geprikkeld thuis.”

Vandaag precies één jaar geleden verdween Ercan Özturk spoorloos. De politie is nog altijd naarstig op zoek naar aanknopingspunten en vestigt daarbij hun hoop op het publiek én de mysterieuze tipgever.

De klap die Will Smith aan Chris Rock verkocht tijdens de 94ste Oscaruitreiking leek op een act. Maar dat was het allesbehalve. Presentator Chris Rock had zich de woede van Smith op de hals gehaald toen hij een grap maakte over zijn vrouw, Jada Pinkett Smith. Zij lijdt aan alopecia, een ziekte waarbij iemand plots hevige haaruitval krijgt. Bekijk hier de video.

Vrouwen uit de regio die ook alopecia hebben, steunen de klap van Will Smith.

Mensen die tegelijkertijd corona en griep hebben, lopen een groter risico. Uit onderzoek blijkt dat patiënten die met deze combinatie in het ziekenhuis komen er vaak ‘aanzienlijk slechter’ aan toe zijn dan patiënten die alleen Covid-19 hebben.

Max Verstappen en Charles Leclerc genoten gister beide van hun bloedstollende gevecht in Djedda. “We nemen risico’s en spelen het spel hard, maar er is duidelijk respect van beide kanten.”

Zondag is het in Zwolle tijd voor de tweede IJsselderby van het seizoen. Clubwatchers Dennis Arentsen en Vincent de Vries kijken samen alvast vooruit en bespreken de stand van zaken bij Go Ahead Eagles en PEC Zwolle.

Louis van Gaal heeft advies voor Ajax-trainer Erik ten Hag. De Ajax-trainer, die in gesprek is met Manchester United, kan volgens de bondscoach van Oranje beter kiezen voor ‘een voetbalclub.’ “Manchester United is een commerciële club.”

Vannacht wordt het mistig, morgen klaart het in het noorden en midden van het land weer op. Het wordt zo'n 13 graden. Bekijk het uitgebreide weerbericht hieronder.

Amber woont antikraak in een oud schoolpand, maar moet nu plaats maken voor Oekraïense vluchtelingen: “Die mensen komen uit een verschrikkelijke situatie en hebben opvang nodig. Terecht dat dat geregeld wordt. Maar wij wonen hier ook niet voor niets.”

Joep (25) gaat met zijn vriendin Evie in de tuin van zijn vader wonen. Dit doen ze omdat er geen betaalbaar huis is te vinden. En dus bouwen hij en zijn vader Geert nu een aanbouw in de tuin om tot een soort ‘tiny house’.

En dan nog even dit: Stel, je bent helemaal naar Duitsland gereden om jouw droomauto te kopen. Alles lijkt in orde, maar eenmaal thuis staat er plots een wildvreemde man voor je neus, die op boze toon jouw pas gekochte auto terugeist. Het overkwam deze man.

