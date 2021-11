Nieuws gemist? Woedende reacties over OMT-advies en Ampie (81) pakt zijn lampjes er weer bij. Dit en meer in jouw overzicht

Bij deze boer uit Zeewolde brak vorige week vogelgriep uit: ‘Ik vermoedde al dat het foute boel was’

Dinsdagochtend 26 oktober, vijf uur ’s ochtends. De telefoon van pluimveehouder Sijds Dijkstra (64) uit Zeewolde gaat. Slecht nieuws: de oorzaak van de dode kippen in de stal is het vogelgriepvirus. Nog diezelfde dag begint het ruimen van zijn 36.000 biologische legkippen en wordt in de omgeving een ophokplicht en vervoersverbod ingesteld. ,,Het heeft flinke impact.”

4 november