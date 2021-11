Nieuws gemist? Ziekenhuizen in Oost-Nederland oefenen op zwart scenario en Forum-kamerlid wil D66 collega voor het tribunaal slepen. Dit en meer in jouw overzicht

Een niet te harden stank en een oorverdovend kabaal: al meer dan tien jaar wil de familie Pronk dat de gemeente Raalte optreedt tegen de overlast van twee varkensbedrijven, vlak naast hun woonboerderij. Vanochtend stonden ze tegenover elkaar voor de rechter.

Mariska (inzet) schreeuwde een overvaller haar winkel uit.

Op 13 april werd de kledingzaak van Mariska uit Lochem overvallen, maar de dader is nog altijd niet gevonden. Dinsdagavond was hij in Opsporing Verzocht voor heel Nederland te zien, evenals de impact die zijn actie had op Mariska: ‘Eigenlijk is me gewoon een stukje vrijheid ontnomen.’

De situatie in Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen is zo alarmerend, dat er zowel op de locatie Apeldoorn als Zutphen sprake is van een opnamestop. Ambulances krijgen de instructie om naar andere ziekenhuizen te rijden, maar ook bij deze ziekenhuizen stapelen de problemen zich op.

Het ging er verhit aan toe tijdens een debat in de Tweede Kamer. Forum voor Democratie-Kamerlid Pepijn van Houwelingen wil D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma voor het tribunaal slepen, omdat hij het huidige coronabeleid steunt: ‘Uw tijd komt nog wel! Er komen tribunalen!’

De Telegraaf berichtte vandaag dat de opgestapte coach Art Langeler wel oren had naar de functie van technisch directeur. Volgens algemeen directeur Marcel Boudesteyn zijn dit ‘indianenverhalen’: ‘Art is vertrokken omdat hij geen perspectief zag, niet omdat hij zichzelf niet zou kunnen wegpromoveren.’

Vreugde bij de fans van Go Ahead Eagles en PEC Zwolle, maar dit soort beelden zullen we de komende tijd niet zien.

De beslissing van de KNVB om het betaalde voetbal niet stil te leggen, maar door te spelen in lege stadions, is bij de fans van PEC Zwolle en Go Ahead Eagles verkeerd gevallen: ‘We worden weer opgesloten.’

Morgen is het overwegend bewolkt, waardoor soms een spat regen of motregen kan vallen. De zuidwestenwind is matig tot krachtig en het wordt 10 tot 13 graden.

Ken je dat vierkante bijzettafeltje van Ikea nog? Wij hebben nieuws voor je: deze komt helemaal niet uit Zweden, maar uit Nederland! Dit Achterhoekse bedrijf heeft een ingenieuze technologie ontwikkeld waardoor ze al jaren een wereldspeler zijn. Maar wel in de luwte.

Nikita en haar pony Keesje.

Door een aangeboren en zeldzame leveraandoening wordt Nikita de Jong (1995-2021) uit Bruchterveld slechts 26 jaar oud. Het is alsof ze het aanvoelde: ‘Alles moest vandaag gebeuren, het liefst gisteren’.

Stel: je wint een miljoen in een loterij. Je stuurt je nicht om het geldbedrag te innen, in ruil voor een deel van het geld. Bij terugkomst maakt ze je wijs dat je maar 20.000 dollar hebt gewonnen in plaats van een miljoen. Waar gaat dit mis? Het overkwam deze man uit Texas.

