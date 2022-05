Nieuws gemist? Zwaargewonde mannen bij brandend elektriciteitshuisje • Verzetsstrijder Atie nam na de oorlog heft in eigen handen

VIDEO In Zwartsluis weten ze wat ze willen: meer aandacht

In Zwartsluis weten ze wat ze willen: meer aandacht. Want het dorp sneeuwt nog wel eens onder in de gemeente Zwartewaterland, waar Hasselt en Genemuiden de dienst lijken uit te maken. Dat blijkt uit gesprekken bij de Verkiezingskever, die vrijdagmiddag neerstreek in Zwartsluis.

11 maart