Nieuws gemist? Zwembadbaas op Urk ‘buigt niet voor terreur’ en donatiepot in Zwolle gejat. Dit en meer in jouw overzicht

Infocen­trum in Hasselt moet het antwoord zijn op opkomend antisemi­tis­me: ‘We maken ons grote zorgen’

Een informatie- en documentatiecentrum voor Joods leven in Overijssel, dat moet over een paar jaar in de gemeente Zwartewaterland staan. Roel Kleine uit Hasselt is de drijvende kracht achter dat plan en noemt de groeiende Jodenhaat als voornaamste reden van de plannen. ,,Dat baart ons grote zorgen.’’

2 november