Nieuws gemist? Zwerver Bertus wil in gemeenteraad en Olympische Spelen geopend. Dit en meer in jouw overzicht

In België is de piek in het aantal nieuwe coronabesmettingen al voorbij, in Duitsland lijkt de piek bereikt, in Nederland daalde deze vrijdag het aantal ziekenhuisopnames. Is de besmettingspiek er al? De verwachting is dat deze over een à anderhalve week bereikt is. Een waarschijnlijk nóg besmettelijke subvariant van omikron maakt echter dat er geen zekerheden over te geven zijn.

Wie mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar, had vandaag de laatste kans om zich in te schrijven. In Deventer leverde dat een onverwachte lijsttrekker op. De bekendste zwerver van de stad, Bertus, is van plan een zetel te veroveren met lijst 13. Terwijl Bertus echt zelf de raad in wil, is in Den Haag Ome Willem opgestaan. Edwin Rutten is 79, maar niet te beroerd om als lijstduwer D66 in de stad te helpen.

Langs het Apeldoorns Kanaal ging het vanmiddag voor de zoveelste keer mis. Twee auto's knalden op elkaar, een vrouw raakte zwaargewond. De weg staat bekend als dodenweg.

Het is hommeles bij de Meerpaal in Dronten, centrum voor cultuur en welzijnswerk. Een deel van het personeel heeft grote moeite met het beleid van de ‘narcistische’ directeur/bestuurder Hans Maris, die mede hierom ziek thuis zit. Zeker dertig medewerkers zouden (deels) uit onvrede over Maris’ beleid zijn opgestapt. ,,Voor de buitenwereld lijkt het een prachtige organisatie, intern is het anders.’’

De Olympische Spelen zijn begonnen. Of genoot jij de afgelopen dagen ook al van het eerder begonnen curling? Enfin, het levert bakken aan verhalen op. Niet allemaal even leuk overigens. Zo werd de NOS-correspondent in de live-uitzending uit beeld getrokken door een bewaker. In China zijn de deelnemers en journalisten aan handen en voeten gebonden. Poetin daarentegen greep de opening aan voor een tukje. Net toen Oekraïne binnen kwam. Alles is ook politiek. Gelukkig hebben we ons dossier. Waarin ook het verhaal over schaatsster Carlijn Achtereekte. Ze vertelt vanuit Peking hoe het met haar gaat.

Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Vooral in het noorden valt verspreid een aantal buien, soms met hagel, onweer of natte sneeuw. Langs de noordkust zijn ook zware windstoten mogelijk. Het kwik daalt naar 0 graden in het zuidoosten tot 3 of 4 graden aan zee. Morgen is het een lange tijd zo goed als droog met geregeld zon. Later neemt de bewolking toe en vooral in het noorden valt in de avonduren wat regen. De maxima liggen rond 3 graden. De wind waait matig tot krachtig uit het zuidwesten.

‘Uiterst vervelend’, noemt de gemeente Steenwijkerland de situatie waarin moeder Hatice en zoon Yusuf in Giethoorn in zijn beland. Het gezin zegt stelselmatig gepest te worden, waarbij de beledigingen door de jeugd een racistisch karakter hebben. Dat er niks met meldingen is gedaan, wordt door Steenwijkerland weerlegd. De moeder en zoon kwamen in het tv-programma Zembla aan het woord.

Het elektriciteitsnet zit bomvol en groene stroom terugleveren aan het net, levert straks weinig meer op. Een thuisbatterij - die zelf opgewekte stroom opslaat - is voor steeds meer mensen dé oplossing. Zoals voor Klaas Hallenga uit Lochem. ,,Over een paar jaar is een thuisbatterij doodnormaal.”

Woonwagenbewoners trekken al dagen van plek naar plek in de gemeente Raalte. Ze willen een ‘eerlijker woonwagenbeleid en meer standplaatsen’. Het is duidelijk dat de vraag groter is dan het aanbod, maar de woonwagenbewoners willen duidelijkheid afdwingen. Van bedrijfsterrein naar woonwijk trekken ze met caravans. Onze verslaggever ging een dag mee.

Ex-kermismedewerker Nico R. (40) uit Deventer heeft volgens justitie miljoenen verdiend aan fraude met cryptomunten. In zijn loods vond de politie een zogenoemde cryptofarm: een ruimte met talloze computers die aan elkaar verbonden zijn. Voor velen is de cryptowereld een totaal mysterie. Luxe bolides kopen met zelfgemaakt digitaal geld. Hoe kan en werkt dat?

Nieuwe beelden van interactie tussen wolven en wilde zwijnen op videobeelden van wildcamera’s van Natuurmonumenten laten zien dat de wolf zeker niet de nieuwe alleenheerser is in het bos. Het dier moet afdruipen na ontmoetingen met grote zwijnen.

En dan nog even dit: Ze voelden zich de koning te rijk in hun opgeknapte huis, Mieke(66) en Cor(72). Tot een nieuwe buurman ineens een muur optrok van bijna twintig meter lang en 3.20 meter hoog. Een paar meter verwijderd van hun huis, om precies te zijn.

