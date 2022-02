Nieuws gemist? Zwolle viert ‘aangepast’ carnaval en Go Ahead Eagles stunt tegen Ajax. Dit en meer in jouw overzicht

Oekraïne en Rusland gaan onderhandelingen voeren bij de grens van Belarus en Oekraïne. En Nederland sluit het luchtruim voor Russische vliegtuigen. Volg de laatste ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.

In Bant is de politie vanmiddag massaal uitgerukt naar ‘Hotel Noordoostpolder’. In het pand dat onderdak biedt aan arbeidsmigranten zou een persoon met een vuurwapen zijn gezien.

Zwolle vierde afgelopen nacht ‘aangepast’ carnaval. Maar de legerpakjes bleven in de kast: “Het voelt ook een beetje dubbel.”

Er wordt geschokt gereageerd op de pro-Russische uitspraken van Thierry Baudet in zowel de Eerste als in de Tweede Kamer. “Ik ben te lang naar school gegaan om dit soort dingen klakkeloos langs me heen te laten gaan.’’

Een stunt in de Adelaarshorst: Go Ahead Eagles won met 2-1 van landskampioen Ajax. De grootste sensatie van het seizoen vierde Go Ahead Eagles juist op het moment dat stadion de Adelaarshorst weer helemaal vol mag.

Philippe Rommens viert de door hem gemaakte 2-0 tegen Ajax.

De Nederlandse sprinter Fabio Jakobsen won vandaag Brussel-Kuurne-Brussel. De koers werd hard gemaakt door onder andere Youtuber Bas Tietema uit Zwolle. Jakobsen leefde na afloop mee met de mensen in Oekraïne.

Voor OWIOS-aanvaller Cornell Balk is de oorlog in Oekraïne geen ver-van-zijn-bed-show: “Ik kan vanavond of morgen telefoontje krijgen.”

Ook vanmiddag werd er weer gevoetbald in de regio. In de hoofdklasse speelden Alcides en RKAVV gelijk. Bekijk hier alle uitslagen.

Morgen is het een lange tijd zonnig. Later neemt vanuit het westen de hoge bewolking langzaam toe. Het blijft droog en bij een matige zuidoostenwind wordt het zo'n 9 graden.

De zeven maanden oude baby van Serkan heeft een afwijking aan zijn hoofd, maar Nederlandse artsen willen zich niet wagen aan een operatie. En dus vliegt hij in allerijl naar Turkije. “Als het om je kind gaat, doe je alles. Echt alles.”

Astrid Bloom (59) woonde als kind bijna vier jaar in een Zwols pleeggezin. Het werden de mooiste jaren in een kindertijd vol ellende. Vijftig jaar later na dato waagt ze nog één keer een poging haar pleegouders van toen te vinden.

Emir (17) kwam eerder deze maand om bij een eenzijdig auto-ongeluk. Ter nagedachtenis aan hem worden er in vier verschillende landen waterprojecten opgestart namens een deel van de Deventer moslimgemeenschap. “Een tijdje terug was er al meer dan 13.000 euro opgehaald.”

Een eekhoornplaatje van Olga Kegel uit Oostvoorne.

En dan nog even dit: Een eekhoorn met een boodschappenwagentje? Een eekhoorn die met zijn pootje op een ouderwetse wastobbe leunt? Olga zet ze met een slimme truc op de foto, en dat levert unieke beelden op!





