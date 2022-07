Nieuws gemist? Zwollenaar opgepakt voor brandstichting bij boerenprotest • Janet is succesvolle ‘vrouw in de bouw’

Een 29-jarige man uit Zwolle is aangehouden voor opruiing en brandstichting. Hij was betrokken bij het boerenprotest op de A28 bij Rogat.

Margje vond de wens van haar overleden moeder Trijntje Fikse in eerste instantie helemaal niets. Toch vormden zij en haar broers en zussen het erf in Hattem om tot landgoed. Geheel naar het idee van hun moeder.

Na het overlijden van haar man Henk, nam Janet (54) het bouwbedrijf in Holten van hem over. Negen jaar later blikt ze terug op de roerige periode als vrouw in de bouw. „Hij is trots op mij.”