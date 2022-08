Nieuws gemist? Zwolse buurt opgeschrikt door schoten • Zorgen om dieren in snikhete bungalows

foto's Zo beleefden de Sten­tor-le­zers deze snikhete dag: bekijk de foto's!

Iedereen gaat anders om met de warmte. De ene lezer zit lekker met een biertje aan het zwembad, de ander is druk in de weer. Sommige lezers trekken de natuur in, maar ook een hoop blijven lekker dicht bij huis. Dit is de hitte van 14 augustus in lezersfoto's!

14 augustus