Nieuws gemist? Zwolse gynaecoloog verwekte bijna 50 kinderen en zo leefde Tanja Nijmeijer als guerrillastrijder. Dit en meer in jouw overzicht

Een hoop kabaal ineens, vanmorgen in een rustige straat in Zwolle Zuid. De oorzaak: een heftige arrestatie. Die volgde nadat een 21-jarige man uit Apeldoorn een stopteken van de politie negeerde. Waarom ging deze man er ineens als een haas vandoor?

Vandaag is meer bekend geworden over de slachtoffers van het ongeval gister in Marknesse. De drie dodelijke slachtoffers komen allen uit het dorp Marknesse. Het ongeval hakt er hard in bij de dorpsbewoners.

Volledig scherm Alec Baldwin © Getty Images for National Geogra

Een bizarre theorie waar serieus rekening mee wordt gehouden: iemand zou een echte kogel in een doos vol nepkogels hebben gedaan, die vervolgens in het pistool belandde waarmee Alec Baldwin cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot.

Het is ‘the day after’. Gisteravond werden nieuwe coronamaatregelen aangekondigd, maar daar is in Apeldoorn maar mondjesmaat iets van te merken.

Het was al bekend was dat de Zwolse gynaecoloog Jan Wildschut 35 kinderen verwekte met zijn eigen sperma. Vandaag bleek uit onderzoek dat het er zelfs 47 waren!

Volledig scherm Michael van Gerwen © LAWRENCE LUSTIG

Het lijkt er op dat Tottenham Hotspur niet bepaald bezig is met de komst van Vitesse en hun wedstrijd in de Conference League. Coach Thomas Letsch van Vitesse is dan ook niet te spreken over de ontvangst in Engeland.

De vorm van darter Michael van Gerwen blijft stijgen: ‘Mighty Mike’ heeft zijn tweede toernooizege van het jaar te pakken.

Morgen start de dag grijs met mist en lage bewolking. Uiteindelijk lost dit op maar blijft de bewolking overheersen.

Volledig scherm Tanja Nijmeijer © Getty Images

Vanuit de Colombiaanse jungle werd de Nederlandse ex-guerrillastrijder Tanja Nijmeijer één van de bekendste gezichten van guerrillagroep Farc. In haar autobiografie kijkt ze terug.

Deniz Kuypers is schrijver in San Francisco en keerde deze zomer even terug naar zijn geboortestad Hengelo. Het leidde tot een onverwachte ‘ontmoeting’ met zijn ouders, die al heel lang geen contact meer willen.

En dan nog even dit: even dachten bezorgde buurtbewoners dat er een wolf op de Sallandse Heuvelrug was gesignaleerd. Het bleek echter om Benthe te gaan, die al maandenlang vermist is.

