Nieuws gemist? Zwolse terrassen open (zonder te bedienen) en wat is er aan de hand in Zwartewaterland?

De binnenstad van Zwolle stond vandaag vol met lege terrassen. Heel uitnodigend natuurlijk, maar mensen mochten hier niet plaatsnemen. Toch wekte deze actie veel sympathie. In Zutphen waren de terrassen wél bezet en werd er geserveerd, alleen niet aan mensen.

Wat is er aan de hand in Zwartewaterland? Nog niet eerder werden daar zoveel besmettingen vastgesteld als vandaag. De burgemeester heeft wel een vermoeden.

Volledig scherm De besmettingscijfers lopen enorm op in Zwartewaterland. Vandaag werd er een recordaantal genoteerd. © Pedro Sluiter Foto

Het is vandaag exact een jaar geleden dat het eerste coronageval werd vastgesteld in Nederland. Onze lezers deelden massaal hun verhalen over ‘één jaar corona’. ,,Het kwartje is voor mij gewoon de goede kant opgevallen.”

De familie van de vermoorde Ichelle (29) kan eindelijk waardig afscheid van haar nemen. Het laatste ontbrekende lichaamsdeel werd vandaag gevonden.

Met de tweede ontslagen trainer in ruim twee jaar tijd zijn de problemen van PEC Zwolle niet opgelost. Sterker nog, het zijn extra zorgen. Hoe moet het nu verder? De interim-trainer, een oude bekend, is in ieder geval vol vertrouwen.

Het wielerseizoen is voor Anna van der Breggen begonnen zoals het vorige was geëindigd: met een zege. Een betere start van haar afscheidsjaar had de Zwolse wereldkampioene zich niet kunnen wensen.

Op veel plaatsen blijft het morgen grijs en wordt het 6 tot 8 graden. Daar waar de zon wel doorbreekt, wordt het een graad of 10.

Kees verloor in een week tijd zijn beide ouders Fenneke (62) en Peter (68) aan corona. Hij blikt terug op een bizarre periode. Vooral het afscheid nemen van elkaar was bijzonder. ,,Ik droom regelmatig dat ze er gewoon nog zijn. Dagelijks denk ik aan ze.”

Volledig scherm Kees (34) uit Bathmen verloor zijn beide ouders binnen een week aan corona. © Rob Voss

Door hoogwater en brute pech ligt het schip van Hans Westgeest en Ina Rood gevangen op een scheepswerf. Noodgedwongen slapen ze in een schuurtje, want slapen ‘in hun huis’ kan niet. Ina doet zelfs geen oog dicht. ,,Hier kunnen we niet eeuwig blijven.”

En dan nog even dit: een opvallende verschijning in Kampen houdt de gemoederen bezig. Want is deze spierwitte meerkoet een albino of is er iets anders aan de hand?

